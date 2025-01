Mistrzostwa świata 2025. Gdzie oglądać mecz Polska - USA? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

"Niestety, tym razem nie udało się osiągnąć założonego celu - wyjścia z grupy. To trudny moment. (...) Mimo porażki jesteśmy dumni z zespołu, który stworzyliśmy" - pisał Kamil Syprzak w mediach społecznościowych. Tak podsumował katastrofę Polaków w fazie wstępnej mistrzostw świata 2025. Przegrali dwa mecze, a jeden zremisowali i na pocieszenie pozostała im walka o Puchar Prezydenta IHF, walka pomiędzy najgorszymi drużynami turnieju.

Ostatni mecz Polaków na mistrzostwach świata 2025. Kiedy grają Polacy? O której?

W tej fazie zmagań Biało-Czerwoni odnieśli trzy zwycięstwa. Najpierw pokonali Algierię (38:32), następnie Kuwejt (42:32), a na koniec Gwineę (40:28). Dzięki temu zajęli pierwsze miejsce i awansowali do finału. Jego zwycięzca zajmie ostatecznie 25. miejsce na mundialu. I nawet jeśli to szczypiorniści Marcina Lijewskiego wygrają, to i tak trzeba mówić o sporym rozczarowaniu. 25. lokata będzie najgorszą w historii występów naszej kadry na tej imprezie. Jak dotąd najsłabiej poradziliśmy sobie w 2017 roku, kiedy to zajęliśmy 17. miejsce.

W finale o Puchar Prezydenta IHF rywalem Polaków będzie reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Ta również nie poradziła sobie najlepiej. W fazie wstępnej mistrzostw poniosła trzy porażki. Dość wyraźnie uległa Portugalii, Norwegii i Brazylii. Najbardziej wyrównany mecz stoczyła z ostatnią z drużyn, bo straciła do rywali "tylko" siedem bramek. Natomiast w grupie o Puchar Prezydenta IHF poradziła sobie znacznie lepiej, choć zwycięstwa przychodziły jej z trudem. Ostatecznie pokonała Japonię, Kubę i Bahrajn.

I nie ulega wątpliwości, że to Polska będzie faworytem nadchodzącego starcia. Nawet dość mocno osłabiona. Zgrupowanie opuścił Kamil Syprzak. Rzekomo była to "samowolka", za którą ZPRP już go ukarał. Sam zainteresowany temu zaprzeczył i podkreślił, że o wcześniejsze opuszczenie zgrupowania poprosił jego klub.

- Wszystkie trzy mecze wygraliśmy wyraźnie i teraz spotkamy się z zespołem Stanów, który dopiero zaczyna budować się w świecie piłki ręcznej. Okażemy im szacunek, to znaczy wyjdziemy na sto procent i spróbujemy ich ograć najmocniej jak możemy - zapowiadał Maciej Gębala, cytowany przez Eurosport.

Finał Pucharu Prezydenta IHF. Mistrzostwa świata 2025. Gdzie oglądać mecz Polska - USA? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Polski z USA w finale Pucharu Prezydenta IHF odbędzie się już we wtorek 28 stycznia. Początek spotkania o godzinie 20:30. Transmisję z tego starcia przeprowadzi kanał TVP Sport. Stream będzie również dostępny na stronie sport.tvp.pl oraz na platformie Viaplay (dla jej abonentów). Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.