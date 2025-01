Tak wygląda tabela po tym, co się stało w meczu Gwinea - Polska na MŚ

Nie tak miały wyglądać mistrzostwa świata w piłce ręcznej dla reprezentacji Polski. Drużyna Marcina Lijewskiego przegrała z Niemcami (28:35), zremisowała z Czechami (19:19) oraz poległa przeciwko Szwajcarii (28:30). To sprawiło, że zajęła ostatnie miejsce w grupie A. Tym samym nasza kadra uplasuje się na najgorszym miejscu w historii występów na MŚ! Najsłabiej wypadła w 2017 roku, kiedy zajęła 17. miejsce.

