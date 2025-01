Oto ostateczna tabela polskiej grupy na MŚ. Z kim teraz zagra Polska?

Polscy piłkarze ręczni po grupowej porażce z Niemcami i remisie z Czechami potrzebowali zwycięstwa nad Szwajcarią, które dawałoby im awans do drugiej fazy mistrzostw świata. W innym wypadku sytuacja Polaków zrobiłaby się niewesoła.

Polscy piłkarze ręczni przegrali ze Szwajcarią. Oto tabela po ich ostatnim meczu

Drużyna prowadzona przez Marcina Lijewskiego nieźle rozpoczęła spotkanie, ale z czasem zaczęła wyglądać coraz gorzej. Do przerwy przegrywała 15:18, a później straciła jeszcze trzy bramki i jej sytuacja była bardzo zła. I choć w końcu udało się doprowadzić do remisu, to końcówka należała do rywali, którzy zwyciężyli 30:28.

Taki rezultat sprawia, że Polacy stracili wszelkie szanse na awans do drugiej rundy. Nie zmieni się to nawet po meczu Niemców z Czechami, gdyż obie te drużyny, jak i Szwajcaria, mają więcej punktów od polskich zawodników.

Tabela grupy A mistrzostw świata piłkarzy ręcznych po meczu Polska - Szwajcaria

Niemcy - 2 mecze, 2 zwycięstwa - 0 remisów - 0 porażek, 4 punkty - awans do drugiej rundy Szwajcaria - 3 mecze, 1-1-1, 3 pkt - awans do drugiej rundy Czechy - 2 mecze, 0-2-0, 2 pkt - awans do drugiej rundy Polska - 3 mecze, 0-1-2, 1 pkt - wyeliminowani



To nie oznacza zakończenia turnieju dla polskich piłkarzy ręcznych, którzy będą grać w Pucharze Prezydenta o miejsca 25-32. Trafią do grupy I, gdzie czekają ich mecze z Algierią (ostatnia w grupie B), Kuwejtem (ostatni w grupie C) i ostatnim zespołem grupy D (Macedonia Północna lub Gwinea).

Zależnie od tego, które miejsce tam zajmą, będzie ich czekał mecz z drużyną z tego samej pozycji z grupy J (trafią tam ostatnie zespoły z grup E, F,G i H). Czyli np. jeśli Polacy wygrają grupę I, to zmierzą z triumfatorem grupy J o 25. miejsce w klasyfikacji końcowej (na tej samej zasadzie będzie się toczyć gra o 27., 29. i 31. pozycję).