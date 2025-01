Polska - Czechy na MŚ w piłce ręcznej. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

We wtorek 14 stycznia ruszyła 29. edycja mistrzostw świata w piłce ręcznej. Reprezentacja Polski trafiła do grupy A, w której znaleźli się również Niemcy, Czesi i Szwajcarzy. Na start rywalizacji biało-czerwoni zagrali z pierwszą z wymienionych ekip. Po pierwszej połowie przegrywali z wicemistrzami olimpijskimi tylko jedną bramką. Niestety w drugiej części nie poszło im już tak dobrze. Od wyniku 21:21 Niemcy rozgrywali coraz lepsze spotkanie, dzięki czemu zwyciężyli 35:28.

MŚ w piłce ręcznej. Polacy zagrają kluczowy mecz

- Nie było tak, że toczyliśmy wyrównaną walkę tylko przez 40 minut, ponieważ robiliśmy to przez cały mecz. Nie wykorzystaliśmy jednak swoich szans z czterech rzutów karnych i kilku z koła. Z ataku pozycyjnego, a także z obrony w pierwszej połowie jestem zadowolony. Wynik jest niekorzystny, ale trzeba z tego meczu wyciągnąć to co najlepsze. Nie był to absolutnie stracony mecz, nie mam się do kogo przyczepić - mówił w rozmowie z portalem WP SportoweFakty selekcjoner naszych szczypiornistów Marcin Lijewski.

Niewątpliwie było to najtrudniejsze starcie grupowe. Teraz kadrę Lijewskiego czeka mecz z Czechami. Nasi sąsiedzi z południowego zachodu na inaugurację turnieju zremisowali 17:17 z reprezentacją Szwajcarii. Przed pierwszym gwizdkiem Polacy są stawiani w roli faworyta, choć po porażce z Niemcami zajmują ostatnie miejsce w swojej grupie. Wygrana w kontekście awansu do kolejnej fazy będzie kluczowa.

Tabela "polskiej" grupy po 1. kolejce:

Niemcy - 1 mecz, 2 pkt, bilans bramek: 35:28 Czechy - 1 mecz, 1 pkt, 17:17 Szwajcaria - 1 mecz, 1 pkt, 17:17 Polska - 1 mecz, 0 pkt, 28:35

Kiedy Polska gra z Czechami na MŚ w piłce ręcznej? Gdzie oglądać?

Spotkanie Polska - Czechy w drugiej kolejce rundy wstępnej mistrzostw świata w piłce ręcznej odbędzie się w piątek 17 stycznia o godzinie 18:00. W telewizji mecz można obejrzeć na kanale TVP Sport. Transmisje internetowe będą dostępne na stronie tvpsport.pl oraz na platformie Viaplay (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.