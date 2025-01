Takiego gola jeszcze nie widzieliście! Najpiękniejsza bramka mistrzostw świata

Raczej nikt nie spodziewał się, że reprezentacja Algierii powalczy o zwycięstwo w dwóch pierwszych meczach mistrzostwach świata w piłce ręcznej. Wszystko poszło więc zgodnie z tymi oczekiwaniami, bo w pierwszym meczu zespół z Afryki przegrał aż 22:47 z Danią, a w drugim 23:32 z reprezentacją Włoch. Jest jednak coś, co mogło zwrócić uwagę kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Marcisz ze złotem w biegach narciarskich na uniwersjadzie w Turynie!

Najpiękniejszy gol mistrzostw świata w piłce ręcznej? Algierczyk przeszedł samego siebie

Już na początku spotkania z Włochami zobaczyliśmy niesamowity popis jednego z reprezentantów Algierii. Przy stanie 7:4 na korzyść Włochów przegrywający rozgrywali atak pozycyjny, a za wykończenie wziął się Ayoub Abdi i dokonał niemal niemożliwego. Dostał podanie od kolegi i zdobył prawdopodobnie najpiękniejszą bramkę turnieju.

Po złapaniu piłki wyszedł w powietrze, gdzie zrobił pełny obrót obok obrońcy, a upadając na ziemię, zdecydował się jeszcze na wkręcenie piłki obok nóg bramkarza. To oczywiście mu wyszło, a piłka wpadła do bramki.

"Jedna z najładniejszych bramek, jakie widziałem w życiu. Techniczne cudo" - napisał w serwisie X komentator piłki ręcznej i ekspert Maciej Wojs. Z kolei federacja IHF opisała to trafienie "jednym z najbardziej akrobatycznych w historii mistrzostw świata" i z pewnością miała rację.

Ayoub Abdi zgłosił więc poważną kandydaturę do nagrody za najpiękniejszą bramkę turnieju, a kto wie, czy może już całego 2025 roku. Zawodnik francuskiego HBC Nantes ma więc pocieszenie po kiepskich wynikach, które dają Algierii ostatnie miejsce w grupie fazy wstępnej. Jeśli jednak uda się wygrać z Tunezją, to Algierczycy awansują do kolejnej fazy. Mecz zaplanowano na sobotę 18 stycznia o 18:00.