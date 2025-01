Tak wygląda tabela MŚ w piłce ręcznej po meczu Polska - Niemcy

Na początku stycznia reprezentacja Polski rozegrała trzy sparingi w ramach przygotowań do najważniejszej imprezy tego roku - mistrzostw świata. I poradziła sobie w nich nieźle, bo ograła kolejno Austrię, Japonię i Tunezję. W środę rozpoczęła rywalizację na głównej imprezie. I tam już na inaugurację musiała zmierzyć się z wielkim wyzwaniem - Niemcami. To aktualni wicemistrzowie olimpijscy z Paryża. Nie ulegało wątpliwości, że to rywale będą faworytami. W końcu Biało-Czerwoni nie wygrali z nimi od dekady. Mimo wszystko polscy kibice liczyli po ciuchu, że naszej kadrze uda się przełamać impas.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy polskiej piłki na emeryturze. "Ktoś podszedł i chciał mnie całować w rękę"

Porażka Polski na start MŚ. Zła sytuacja Biało-Czerwonych w tabeli

Od początku spotkania to szczypiorniści Marcina Lijewskiego wykazywali większą inicjatywę. Szczególnie brylował Kamil Syprzak, który raz po raz pokonywał obronę rywali. Gra była jednak dość wyrównana i jak tylko Polakom udało się wyjść na prowadzenie, nawet dwupunktowe, to chwilę później Niemcy wyrównywali. I ostatecznie to rywale zakończyli pierwszą połowę na prowadzeniu - 15:14.

A jak wyglądała gra Biało-Czerwonych w drugiej odsłonie? Dość mocno falowała. Zaczęło się źle, bo Niemcy krok po kroku budowali przewagę. Polacy nie byli już tak skuteczni w defensywie i dawali się zaskoczyć. Ale rywale także popełniali błędy. I tak ze stanu 20:17 zrobiło się 21:21. Tyle tylko, że już chwilę później Niemcy ponownie zbudowali przewagę. Gra Polaków się posypała, szczególnie w rzutach karnych, które marnowaliśmy na potęgę. W końcówce przeciwnicy pokazali jeszcze większą klasę i zdominowali naszych rodaków.

Tym samym Polacy przegrali 28:35 z Niemcami, co ma spore konsekwencje dla tabeli. Nie zdobyli jeszcze punktu i zajmują ostatnie, a więc czwarte miejsce. Nasi zachodni sąsiedzi plasują się z kolei na pozycji lidera z dorobkiem dwóch "oczek". Obie drużyny przedzielają Czesi i Szwajcarzy, którzy w środę rozegrali bezpośrednie starcie i zgarnęli po jednym punkcie. W meczu padł bowiem remis 17:17.

Tabela "polskiej" grupy po 1. kolejce:

Niemcy - 1 mecz, 2 pkt, bilans bramek: 35:28

Czechy - 1 mecz, 1 pkt, 17:17

Szwajcaria - 1 mecz, 1 pkt, 17:17

Polska - 1 mecz, 0 pkt, 28:35.

Mimo wszystko nic nie jest jeszcze stracone dla Polaków. Awans do kolejnej fazy wywalczą aż trzy drużyny z czterozespołowej grupy. Biało-Czerwoni mają więc szanse na sukces.