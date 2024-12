A jednak stało się! Polska gospodarzem mistrzostw Europy. Jest komunikat

Dobre wieści dla polskich kibiców. W sobotę podczas zebrania Nadzwyczajnego Kongresu Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej w Wiedniu Polska otrzymała prawo do organizacji dwóch edycji mistrzostw Europy w piłce ręcznej. W naszym kraju w 2030 r. o medale powalczą najlepsze męskie, a dwa lata później kobiece ekipy.

Oficjalnie: Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej odbędą się w Polsce

Pierwszy turniej Polska zorganizuje wraz z Danią i Czechami. Spotkania odbędą się w trzech miastach: w Pradze (Czechy), w Katowicach (Polska) i w Herning (Dania). W katowickim Spodku planowane są mecze fazy grupowej i rundy głównej. Rywalizacja potrwa od 10 do 27 stycznia 2030 roku.

Z kolei kobiece mistrzostwa w 2032 r. zorganizujemy wspólnie z Niemcami i Danią. Podobnie jak w przypadku męskich miastem-gospodarzem będą Katowice. Areny zmagań w Danii i Niemczech na razie nie są znane. Zmagania zaplanowano w dniach od 2 do 19 grudnia 2032 roku. Wiadomości potwierdziła w mediach społecznościowych Europejska Federacja Piłki Ręcznej, która podała również, że męskie Euro 2032 zorganizują Niemcy i Francja.

Męskie mistrzostwa Europy w piłce ręcznej do Polski zawitają już po raz drugi. Pierwszy raz mieliśmy okazję organizować je w 2016 r. i to samodzielnie. Kobiecych mistrzostw jeszcze u nas nie było, ale zmieni się to w 2026 r., gdy wraz z Rumunią, Czechami, Słowacją i Turcją będziemy współgospodarzami turnieju, który pierwotnie miał odbyć się w Rosji. - Bardzo cieszymy się z tego faktu, bo oznacza on wiele nowych szans na promocję dyscypliny. Będziemy chcieli wykorzystać tę szansę przede wszystkim do popularyzacji piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Będzie to także szansa dla obecnych zawodników, którzy znów będą mogli reprezentować nasz kraj podczas najważniejszych turniejów przed własną publicznością - skomentował na gorąco prezes ZPRP - Sławomir Szmal, cytowany przez oficjalną stronę związku.