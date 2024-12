Polki zaczęły kapitalnie z czwartą drużyną igrzysk. Po przerwie się zaczęło

Już na starcie drugiej fazy grupowej reprezentację Polski czekało bardzo trudne zadanie - starcie z czwartą drużyną tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu - Szwecją. Z tym zespołem Biało-Czerwone zmierzyły się w listopadzie tuż przed rozpoczęciem Euro i przegrały 22:38 i 27:28.

Świetne 28 minut Polek

Teraz Polki fatalnie zaczęły, bo po ośmiu minutach przegrywały aż 1:5. Chwilę wcześniej trener Arne Senstad poprosił już o pierwszy czas. Przerwa pomogła, bo jego zespół wrócił do gry i spisywał się bardzo dobrze. Polki dobrze grały w ataku i obronie. Reprezentacja Polski nie mogła sobie poradzić tylko z prawoskrzydłową 33-letnią Nathalie Hagman, która do przerwy zdobyła aż osiem goli (tylko jednego z karnego). Jej rzuty próbowały odbić aż trzy polskie bramkarki: Adrianna Płaczek, Barbara Zima i Paulina Wdowiak, ale żadnej się to nie udało.

W 25. minucie po trafieniu Dagmary Nocuń z lewego skrzydła z trudnej pozycji Polki prowadziły 12:11. Trzy minuty później nasz zespół wciąż wygrywał 15:14 i wtedy nastąpił kluczowy moment spotkania. Nasz zespół zagrał dwie z rzędu nieudane akcje w ataku pozycyjnym. Jeden z rzutów Moniki Kobylińskiej bramkarka Johanna Bundsen złapała w ręce i rzutem przez całe boisko zdobyła gola. Tuż przed końcową syreną zrobiła to samo i niestety na przerwę Szwedki schodziły, prowadząc 17:15. Widać było, że te ostatnie sekundy bardzo je podbudowały. Prowadziły dwoma golami, choć ich gra nie układała się, tak jak zakładały.

Dramat w drugiej połowie. "Brutalna rzeczywistość"

Niestety to właśnie wspomniana wyżej bramkarka Johanna Bundsen była bohaterką początku drugiej połowy. To dzięki jej interwencjom rywalki powiększały przewagę. Mało tego, znów - po raz trzeci w meczu trafiła ona rzutem przez całe boisko do pustej bramki i w 36. minucie było już 21:16. W ciągu 12 minut drugiej połowy Polki zdobyły zaledwie dwa gole! Okres gry od 28. do 42. minuty Biało-Czerwone przegrały aż 2:10! Trener Senstad wziął czas i pytał swoje zawodniczki, czy się poddały. Potem jego podopieczne nie potrafiły już wrócić do gry. W tej części raziły nieskutecznością i nie grały już zespołowo. Dominowały indywidualne, nieudane akcje.

- Byliśmy nakręceni po pierwszej połowie, liczyliśmy na dobry wynik, ale brutalna rzeczywistość postawiła nas do pionu - mówił Piotr Karpiński, komentator Eurosportu.

Polki po I fazie mają 0 punktów, a reprezentacja Szwecji - 2. Biało-Czerwone w piątek, 6 grudnia zmierzą się z Węgierkami (godz. 20.30). Potem rywalkami Polek będą Czarnogóra (8 grudnia, godz. 15.30) oraz Rumunia (10 grudnia, godz. 15.30).

Szwecja - Polska 33:25 (17:15)