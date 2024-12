Znowu to samo. To już jest katastrofa Wisły w LM. Komentatorzy nie wytrzymali

Obecna edycja Ligi Mistrzów jest dość trudna dla Wisły Płock. Dość powiedzieć, że po dziewięciu kolejkach plasowała się na szóstym miejscu z zaledwie czterema punktami na koncie. To efekt dwóch zwycięstw i aż siedmiu porażek. Ważne było więc, by w środowy wieczór poszła śladem Industrii Kielce i dopisała dwa punkty do konta. Tym bardziej że rywalizowała z siódmym Eurofarmem Pelister, który znajdował się tuż za jej plecami w tabeli (również cztery punkty na koncie).

REKLAMA

Zobacz wideo Złota Piłka dla Lewandowskiego czy Yamala? Żelazny: On nie ma szans

Wisła Płock z kolejną porażką w Lidze Mistrzów. Pierwsza połowa wyrównana, ale początek drugiej... to była katastrofa

Początek rywalizacji był dość wyrównany. Szczypiorniści obu drużyn grali agresywnie, przez co często nakładano na nich kary czasowe. I tak już w pierwszych ośmiu minutach sędzia wykluczył aż trzech zawodników. Większą inicjatywę w grze wykazywali Macedończycy. To oni wychodzili na prowadzenie, a Wisła była tą ekipą, która rywali goniła. Robiła to jednak dość skutecznie, a w szczególności Miha Zarabec, który mimo dwuminutowej kary zdobył cztery gole w pierwszej połowie.

Dopiero w końcówce tej partii rywale nieco uciekli polskiej drużynie. Wypracowali sobie dwubramkową przewagę i przy wyniku 12:10 schodzili na przerwę. I w drugiej odsłonie nie zwalniali tempa. Ba, podkręcali je i to dość wyraźnie. Z łatwością przedzierali się przez obronę płocczan. I tak pierwsze gole wpadły właśnie na konto gospodarzy. Prowadzili już 15:10.

- Gra Wisły nie jest urozmaicona. (...) Gra bardziej schematycznie, łatwiej jest przeciwko takiej drużynie bronić - zwracali uwagę komentatorzy Eurosportu. Na dodatek płocka ekipa spieszyła się i łatwo traciła piłkę. Grała dość nerwowo, co sprzyjało rywalom.

Później nastał spory przestój w grze. Przez niemal kwadrans nie padła ani jedna bramka. Doszło też do dość kontrowersyjnej decyzji sędziowskiej. Wydaje się, że intencjonalnie Przemysława Krajewskiego uderzył łokciem Samoil Ristevski, ale otrzymał tylko dwuminutową karę.

- To za mało. Jestem bardzo zaskoczony takim zachowanie arbitrów. (...) Widział dokładnie, co się dzieje za jego plecami, spojrzał, gdzie jest ustawiony Krajewski. Tu powinna być czerwona kartka - grzmieli komentatorzy, którzy nawet domagali się niebieskiej kartki dla zawodnika Eurofarmu, która wykluczyłaby go nie tylko z tego, ale i kolejnego spotkania.

Komentatorzy w szoku. Nie takiej postawy Wisły oczekiwali

W pewnym momencie Wisła grała nawet w przewadze dwóch zawodników. Ale nie była w stanie tego wykorzystać. Nie była w stanie zdobyć żadnego gola, co mocno oburzało publiczność. - Jesteśmy załamani, jak wygląda to spotkanie. (...) Nie ma tu żadnego pomysłu - dodawali komentatorzy.

I w końcu gra obu drużyn ruszyła i zaczęli zdobywać bramki. Płocczanie próbowali dogonić rywali, ale bez większych sukcesów. I choć w końcówce nieco zagrozili przeciwnikom, to nie na tyle, by ci zaczęli popełniać większe błędy. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 21:18 dla macedońskiej ekipy. Sytuacja Wisły mocno się skomplikowała. W związku z porażką spadła na siódmą lokatę. Awans do 1/8 finału wywalczą drużyny z miejsc 3-6. Dwie najlepsze ekipy automatycznie zakwalifikują się do ćwierćfinału.