Polska czekała na to 10 lat! "Przyznam, że nie wierzyłem"

- W pewnym momencie było 22:17 dla Polek, ale wówczas zaczęła się nerwowość. Kary indywidualne i gra w osłabieniu sprawiły, że rywalki doskoczyły na trzy bramki różnicy, a w samej końcówce było już 25:23. Rywalkom brakowało dwóch bramek do awansu - wystarczył im remis - ale ostatecznie Polki szczęśliwie skwitowały dobry meczu - w taki sposób relacjonowaliśmy ten mecz na Sport.pl.

Polki pokonały faworyzowane Hiszpanki i po raz pierwszy od 2014 roku zagrają w drugiej fazie mistrzostw Europy. To duży sukces, biorąc pod uwagę, że turniej rozpoczęły od wysokiej porażki z potentatem - Francją. Potem pokonały Portugalię. Dzięki zwycięstwie z drugą reprezentacją z Półwyspu Iberyjskiego mogą świętować i przygotowywać się do kolejnej fazy czempionatu.

W niej rozegrają cztery mecze: 5, 6, 8 i 10 grudnia. Sukces Polek nie przeszedł bez echa w mediach społecznościowych.

-- Rewelacja! Hiszpanki dużymi faworytkami, a tu miłe zaskoczenie i Polki w TOP12 Europy - komentował dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

- Polki po raz pierwszy od 2014 roku awansowały do najlepszej dwunastki mistrzostw Europy. To nagroda za cierpliwość, bo pracującego z kadrą od pięciu lat Arne Senstada do tej pory wyniki nie broniły. Broniły go zawodniczki - słowem. Teraz zrobiły to na boisku - dodawał Kamil Kołsut z "Rzeczpospolitej".

- Dziesięć lat czekania, ale jest awans. Przyznam się szczerze, że nie wierzyłem już w Polki - tak mecz podsumował Tomasz Kalemba z Interii.

- Wiwat handball, wiwat zespół, wiwat wszystkie stany! - pisał komentujący mecz Krzysztof Bandych, dodając pełne euforii zdjęcie z Iwoną Niedźwiedź, byłą kadrowiczką.

- Polskie piłkarki ręczne awansowały do fazy zasadniczej mistrzostw Europy. Biało-Czerwone w decydującym starciu pokonały Hiszpanki 26:23. Wielkie gratulacje! - napisało oficjalne konto Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Piękny mecz Polek. W obronie - rewelacyjny! Brawo Handball Polska - pisał dziennikarz Eurosportu Piotr Karpiński,

Scena, gdy Arne Senstad długo przytula Darię Michalak, symboliczna. Kapitalny mecz tej zawodniczki w obronie, wzorowy - komentował dziennikarz Radia ZET Krzysztof Sobczak.

Biało-Czerwone po raz pierwszy od 2014 roku nie żegnają się z turniejem po jego pierwszej fazie.