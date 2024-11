Koszmar Industrii Kielce w Lidze Mistrzów. To będzie się śnić po nocach

Industria Kielce po blisko miesiącu przerwy wróciła do Ligi Mistrzów. W ostatnim meczu tych rozgrywek zmierzyła się z Pickem Szeged. I przegrała wtedy 27:28. Teraz czekał ją rewanż z węgierskim zespołem przed własną publicznością, który odbył się w czwartek o godzinie 20:45.

Industria Kielce znów przegrywa w Lidze Mistrzów. Zabójcza końcówka

Początek meczu był wyrównany, ale z czasem Industria zaczęła radzić sobie coraz lepiej i prowadziła trzema golami. Rywale szybko jednak odrabiali straty, a nawet wychodzili na prowadzenie. W dalszym etapie pierwszej połowy gospodarze znów odskoczyli od Węgrów i utrzymali ten dystans do końca. Tym samym do przerwy Industria wygrywała 19:17.

Ekipa z Kielc dobrze spisywała się również w drugiej partii i pewnie prowadziła dwoma lub trzema bramkami. Minuty mijały i wydawało się, że Industria ma spore szanse na dowiezienie korzystnego rezultatu do końca. Nic nie wskazywało na to, co wydarzyło się nieco później. Niestety w końcówce meczu Pick Szeged wrócił do gry. Goście stopniowo zmniejszali stratę, aż w pewnym momencie wyszli na prowadzenie, które tylko się powiększało. Finalnie Węgrowie nie wypuścili już zwycięstwa z rąk i wygrali 35:31. Była to już trzecia porażka z rzędu Industrii w Lidze Mistrzów.

Industria Kielce 31:35 Pick Szeged

Industria Kielce po ośmiu kolejkach Ligi Mistrzów zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Kolejny mecz w tych rozgrywkach czeka ją 27 listopada. Wówczas zagra na wyjeździe z Aalborgiem. Pick Szeged natomiast jest drugi i ma 10 punktów na koncie.