Hiszpanie ogłaszają ws. bramkarza polskiego klubu. Hit! Przejdzie do Barcelony!

Orlen Wisła Płock w sezonie 2023/24 wreszcie przerwała trwającą ponad dwanaście lat ligową dominację Industrii Kielce i pokonała odwiecznych rywali w walce o mistrzostwo Polski. Płocczanie musieli się jednak jeszcze wzmocnić, by nie utracić tronu po zaledwie roku, tak jak było to poprzednim razem, gdy zdobyli tytuł (2011 rok).

Wisła Płock odpaliła bombę. Na jeden sezon, ale odpaliła

Zdecydowanie największym hitem przedsezonowych wzmocnień w wykonaniu mistrzów był Viktor Gimli Hallgrimsson. To 24-letni islandzki golkiper, już teraz będący jedną z największych gwiazd światowego szczypiorniaka. Przed transferem do Płocka grał przez dwa lata we francuskim Nantes, gdzie zanotował ogromny progres. Błysnął szczególnie w narodowych barwach. Hallgrimsson został wybrany najlepszym bramkarzem mistrzostw Europy 2022 na Węgrzech i Słowacji, gdzie jego kadra zajęła szóste miejsce. W tym roku na Euro w Niemczech z kolei Islandczycy uplasowali się na dziesiątej lokacie.

Barcelona już wyciąga ręce po gwiazdę. Wisła już przygotowana

Gdy Hallgrimsson przychodził do Płocka, podpisał jedynie roczny kontrakt i nikt nie miał wątpliwości, że Wisła to dla niego jedynie przystanek. Teraz wiemy już w drodze dokąd. Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" donosi, że Islandczyk od przyszłego sezon zagra w Barcelonie. - Barça Handball ma najlepszych bramkarzy na świecie w postaci Gonzalo Péreza de Vargasa i Emila Nielsena, ale straci obu. Zarówno Hiszpan, jak i Duńczyk, kuszeni dużymi ofertami z zagranicy, odrzucili oferty odnowienia kontraktów, więc opuszczą zespół po sezonie. Hallgrimson przybędzie do Katalonii z Orlen Wisły Płock, gdzie spędza sezon "pomostowy" między Nantes a Barceloną - czytamy.

Nie ma zatem wątpliwości, że aktualny wicelider tabeli Orlen Superligi (mają tyle samo punktów (27) co Industria Kielce, ale jeden mecz rozegrany mniej) straci po sezonie swoją gwiazdę. Jednak w Płocku już od dawna są na to gotowi. Już w lipcu tego roku klub informował, że od sezonu 2025 do klubu dołączy reprezentant Norwegii Torbjoern Bergerud, dwukrotny wicemistrz świata. Podpisał on umowę na trzy lata.