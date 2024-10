Ale wstyd. Zagraniczne media piszą o skandalu w Polsce. "Smutno"

Wielkie emocje, nie tylko sportowe były w niedzielnym klasyku polskiej piłki ręcznej: Orlen Wisła Płock - Industria Kielce (gospodarze wygrali 29:25). Do skandalu doszło już w pierwszej połowie. Wtedy Hiszpan Jorge Maqueda, rozgrywający kieleckiej siódemki, otrzymał niebieską kartkę za... ugryzienie Mirsada Terzicia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o hejcie: Słowa bolą, ale nie tych mizernych lamusów w Internecie

Skandal na linii Dujszebajew-Sabate. Hiszpański dziennikarz zareagował

Wiele działo się też po zakończeniu pojedynku. - W ostrą dyskusję weszli bowiem obaj trenerzy: Xaxi Sabate (Orlen Wisła Płock) oraz Talant Dujszebajew (Industria Kielce). - Po meczu doszło do gorszących scen - zawodnicy obu ekip zaczęli się przepychać. Doszło też do ostrej wymiany zdań na linii Xavi Sabate - Talant Dujszebajew. Ostatecznie cała sytuacja się uspokoiła, ale nie na długo - czytamy na portalu handballnews.pl - pisał Sport.pl.

- Trener rywali po zakończeniu meczu opluł mnie na oczach delegata. To jest niedopuszczalne. To nie pierwszy raz, gdy dzieje się coś takiego. Nie mogę tego zaakceptować - powiedział po meczu Sabate.

- Trener Sabate po meczu wykrzykiwał rasistowskie hasła, w których nazywał mnie j***nym Chińczykiem - powiedział Dujszebajew, cytowany przez kielecki klub.

Zachowanie trenerów dotarło również poza Polskę. Zajście skomentował m.in. hiszpański dziennikarz - Luis Miguel Lopez. Z jego słowami trudno się nie zgodzić.

- Widok dwóch hiszpańskich trenerów walczących z kogutami po meczu Płock - Kielce sprawia, że robi się smutno. I to nie pierwszy raz. Te bolesne przedstawienia muszą się skończyć. Rywalizacja to coś innego. Sabate i Talant to wrogowie nieprzejednani - napisał na portalu X.

O skandalu napisał też "Handballfast". - Dujszebajew powiedział, że Sabate nazwał go „je*** Chińczykiem". Trener Wisły powiedział, że Dujszebajew opluł go - czytamy.

Liderem Orlen Superligi jest Industria Kielce. Drużyna Dujszebajewa ma 21 punktów, trzy więcej od Orlen Wisły Płock, ale też dwa mecze rozegrane więcej.

Teraz obie drużyny zagrają w Lidze Mistrzów. Industria Kielce zmierzy się na wyjeździe z KIF Kolstad (czwartek, 17 października, godz. 18.45), a Orlen Wisła Płock zagra u siebie z zespołem Eurofarm Pelister (17 października, godz. 20.45).