Fatalne wieści dla Industrii Kielce. Chodzi o Alexa Dujszebajewa

Wicemistrzowie Polski - piłkarze ręczni Industrii Kielce w różnych nastrojach kończyli dwa pierwsze spotkania Ligi Mistrzów w tym sezonie. Najpierw na inaugurację rozgrywek drużyna prowadzona przez trenera Talanta Dujszebajewa po znakomitej końcówce pokonała u siebie RK Zagrzeb 30:23 (13:13). W drugiej kolejce kielczanie przegrali jednak na wyjeździe z francuskim Nantes 20:23 (10:13).

Gigantyczne osłabienie wicemistrzów Polski. Poważna kontuzja gwiazdora

Wicemistrzowie Polski w meczu we Francji musieli sobie radzić bez Alexa Dujszebajewa, swojego filara, jednego z najlepszych rozgrywających świata. 31-letni Hiszpan w pierwszej połowie meczu z RK Zagrzeb doznał kontuzji. - W ostatnim czasie zawodnik przechodził badania, a te nie dały dobrych wyników. Początkowo podejrzewano bardzo mocne stłuczenie, jednak okazało się, że jest dużo gorzej - pisał "Handballnews".

- Po wykonaniu badań obrazowych USG i rezonansem magnetycznym stwierdziliśmy, że doszło do rozległego zerwania i uszkodzenia brzuśca mięśnia brzuchatego łydki. Występują też rozległe zmiany obrzękowe - wyjaśnia Rafał Wójcicki, lekarz klubowy dla oficjalnej strony.

Przerwa w grze Alexa Dujszebajewa może potrwać trzy miesiące, a nawet dłużej.

- Minimalny okres rehabilitacji to od ośmiu do dwunastu tygodni. Po tym czasie powtórzone zostaną badania obrazowe. Jeżeli stan mięśni i tkanek będzie odpowiednio zregenerowany, wówczas zawodnik będzie mógł wrócić do treningów i do gry - dodaje Rafał Wójcicki.

Jego uraz to spory problem dla trenera Talanta Dujszebajewa, zwłaszcza z zestawieniem drugiej linii. Wciąż nie mogą grać bowiem inni rozgrywający: Szymon Sićko, Hassan Kaddah i leworęczny Hiszpan Jorque Maqueda.

Doszło do tego, że w meczu we Francji trener Dujszebajew miał tylko jednego nominalnego lewego (Tomasz Gębala) i żadnego prawego rozgrywającego! Na tych pozycjach grali środkowi rozgrywający: Igor Karacić, Michał Olejniczak i Daniel Dujszebajew oraz nominalny prawoskrzydłowy - Arkadiusz Moryto.

Industria Kielce w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zagra hitowy mecz z obrońcą trofeum - FC Barceloną. Mecz rozpocznie się w środę, 25 września o godz. 20.45.