Fatalny dzień dla polskich klubów w Lidze Mistrzów. Nie tak miało być

Industria Kielce na początku sezonu przegrała z Wisłą Płock mecz o Superpuchar Polski, ale w innych meczach radziła sobie znakomicie. Wygrała trzy starcia w Superlidze, a do tego na start Ligi Mistrzów łatwo poradziła sobie z RK Zagrzeb. Polacy ograli Chorwatów 30:23 i dzięki temu zajmowali pierwsze miejsce w grupie B po pierwszej kolejce.

HBC Nantes - Industria Kielce w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Wicemistrzowie Polski przegrali we Francji

W drugiej kolejce kielczanie wybrali się do Francji, gdzie zmierzyli się z HBC Nantes. Ich rywale po pierwszej serii gier przegrali z duńskim Aalborgiem 31:38, ale przed spotkaniem z Polakami byli faworytami. Spodziewać się jednak można było naprawdę wyrównanego starcia.

Pierwsza połowa nie poszła jednak po myśli Industrii. To wicemistrzowie Polski wyszli na prowadzenie jako pierwsi, ale już od stanu 2:1 to rywale przejęli inicjatywę. Nantes najpierw zyskało szybką przewagę dwóch bramek, a następnie jeszcze ją zwiększyło. Gospodarze prowadzili nawet pięcioma bramkami (9:4, 10:5, 12:7), ale przed przerwą Industria zniwelowała stratę do trzech goli (10:13).

Po zmianie stron kielczanom udało się szybko złapać rywali i doskoczyć do nich tylko na jedno trafienie. Po długim fragmencie bez bramek wicemistrzowie Polski zdołali doprowadzić do remisu 14:14 po dziesięciu minutach gry. Niestety bardzo szybko stracili korzystny wynik, bo trzy kolejne bramki zdobyli zawodnicy Nantes i prowadzili już 17:14.

Później trener Tałant Dujszabajew miał jeszcze mniej powodów do zadowolenia, bo w kolejnych minutach jego zawodnicy tracili jeszcze więcej. Na pięć minut przed końcem starcia tablica wyników pokazywała 22:16 na korzyść gospodarzy i stało się jasne, że wicemistrzowie Polski tego meczu nie wygrają. Mimo wszystko próbowali i w 59. minucie było już 23:20 dla Francuzów. Finalnie trzech bramek nie udało się odrobić, więc kluczowa okazała się strata po pierwszej części gry.

Kolejny mecz w Lidze Mistrzów Industria Kielce rozegra 25 września, a zmierzy się z FC Barceloną. W 2023 roku kielczanie przegrali z tymi rywalami w meczu o trzecie miejsce prestiżowych rozgrywek 30:33.

Przypomnijmy, że dzisiaj swój mecz w LM grała również Wisła Płock. Płocczanie przegrali z Dinamem Bukareszt 26:28.

HBC Nantes - Industria Kielce 23:20 (13:10)