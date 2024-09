Niespodzianka w Lidze Mistrzów. Polski faworyt zawiódł

Wisła Płock naprawdę dobrze zaczęła sezon 2024/25, bo wygrała dwie pierwsze kolejki ligowe w Polsce, a później ograła Industrię Kielce w meczu o Superpuchar. Z kolei w Lidze Mistrzów płocczanie dość spodziewanie okazali się gorsi od Sportingu Lizbona i przegrali z nim spotkanie wyjazdowe 29:34. W drugim spotkaniu podjęli u siebie Dinamo Bukareszt.

Wisła Płock - Dinamo Bukareszt w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych.

Rywale Polaków do starcia przystępowali napędzeni wygraną w pierwszej kolejce. Duńska Federicia uległa im aż 28:37, ale przed rozpoczęciem gry to Wisła była faworytem. Początek zmagań jednak na to nie wskazywał, bo to Rumunii zyskali drobną przewagę.

Dinamo najpierw dwukrotnie odskoczyło na jedną bramkę, później na dwie, a następnie miało jeszcze większą kontrolę nad meczem. W pewnym momencie zrobiło się 8:5 dla przyjezdnych, a za chwilę już 10:6. Wisła nie dała już jednak odskoczyć przeciwnikom na więcej bramek i do końca połowy zniwelowała przewagę do wyniku 11:12.

"Nafciarze" kiepsko zaczęli spotkanie, ale ostatnie dziesięć minut pierwszej połowy dało nadzieję na poprawę. Niestety po zmianie stron tylko przez chwilę przewaga rywali wynosiła jedną bramkę. Później po każdej bramce Polaków Rumuni odpowiadali jednym lub dwoma kolejnymi trafieniami. Dzięki temu prowadzili już nawet 20:16.

Wisła próbowała gonić, ale w ostatnie dziesięć minut weszła z deficytem trzech goli. Znakomite zawody rozgrywał bramkarz gości Vladimir Cupara, który po obronieniu rzutu karnego Michała Daszka na sześć minut przed końcem miał na koncie dziewięć obron. Niestety to spowodowało, że w kluczowej fazie meczu Dinami znów prowadziło czterema golami.

Te różnice udało się jeszcze zmniejszyć do dwóch trafień, ale było już za późno na odwrócenie losów starcia. Wisła przegrała 26:28 i po pierwszych dwóch kolejkach Ligi Mistrzów nie ma na koncie ani jednego punktu. 26 września płocczanie u siebie zmierzą się z Paris Saint-Germain.

Wisła Płock - Dinamo Bukareszt 26:28 (11:12)