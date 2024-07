Bomba transferowa mistrza Polski! To mistrz olimpijski z FC Barcelony

Po zdobyciu krajowego dubletu i odebraniu Industrii Kielce po 13 latach mistrzostwa kraju Orlen Wisła Płock ma być tylko mocniejsza. "Nafciarze", którzy będą mogli liczyć na jeszcze większe wsparcie Orlenu niż dotychczas, przeprowadzają kolejne mocne ruchy transferowe. Mistrz Polski pozyskał już dwóch znakomitych bramkarzy - Norwega Torbjorna Bergeruda z Kolstad oraz Islandczyka Viktora Hallgrimssona z Nantes, a także dwóch utalentowanych Słoweńców z Celje - środkowego rozgrywającego Mitję Janca oraz prawoskrzydłowego Tima Cokana.

Bomba transferowa mistrza Polski! Melvyn Richardson od 2025 roku w Orlen Wiśle Płock

Jednak największą bombę transferową Orlen Wisła Płock odpaliła w piątek, gdy ogłosiła podpisanie trzyletniego kontraktu obowiązującego od lipca 2025 roku z prawym rozgrywającym FC Barcelony i reprezentacji Francji - Melvynem Richardsonem.

Melvyn Richardson jest synem byłego piłkarza ręcznego Jacksona, który w swojej karierze zdobył dwukrotnie mistrzostwo świata z reprezentacją Francji. Jackson Richardson jest do dziś rekordzistą w liczbie występów w kadrze "Trójkolorowych" (417).

Młodszy z Richardsonów z kolei ma 27 lat i jest wychowankiem Chambery. W latach 2017-2021 był zawodnikiem Montpellier, z którym w 2018 roku wygrał Ligę Mistrzów.

Od trzech sezonów z kolei reprezentuje barwy jednego z największych klubów świata - FC Barcelony, z którą wygrał wszystko, co było możliwe - dwa razy Ligę Mistrzów (2022 i 2024), trzy razy mistrzostwo Hiszpanii, a także siedem mniejszych pucharów (Copa ASOBAL, Puchar Króla, Superpuchar Iberyjski). Przy ostatnim triumfie Blaugrany w Lidze Mistrzów, który miał miejsce kilka tygodni temu, został wybrany MVP turnieju finałowego.

Od kilku lat Melvyn Richardson jest też częścią reprezentacji Francji, z którą został mistrzem olimpijskim w Tokio (2021), mistrzostwo Europy (2024) i dwa medale mistrzostw świata - w 2019 (brąz) i 2023 roku (srebro). Jest wielce prawdopodobne, że wystąpi też na nadchodzących igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

- Jestem niezwykle podekscytowany, mogąc ogłosić, że szeregi Nafciarzy zasili zawodnik o tak ogromnym talencie i takiej renomie jak Melvyn Richardson. To transfer, który zdecydowanie pokazuje nasze ambitne plany co do przyszłości płockiej drużyny, a także determinację, by walczyć o najwyższe cele w Polsce oraz w Europie. Melvyn do Orlen Wisły Płock wniesie swoje umiejętności oraz doświadczenie na najwyższym poziomie, lecz także mentalność zwycięzcy, która jest niezwykle istotna w kluczowych momentach sezonu. Jestem przekonany, że idealnie wpisze się on w koncepcję naszej gry i pomoże w sięganiu po najważniejsze trofea na krajowym podwórku, a także na arenie międzynarodowej – powiedział mediom klubowym dyrektor sportowy Wisły Płock Adam Wiśniewski.