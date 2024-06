Oficjalnie. Legenda reprezentacji Polski kończy karierę. "To moje ostatnie spotkanie"

Z roku na rok na parkiecie widzimy coraz mniej zawodników, którzy przed laty stanowili o sile reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Niegdyś nasza kadra osiągała wielkie sukcesy, jak chociażby brązowy medal mistrzostw świata z 2015 roku. Członkiem ówczesnej drużyny był Piotr Chrapkowski, którego z perspektywy czasu spokojnie można nazwać jednym z najbardziej utytułowanych szczypiornistów w Polsce.

Piotr Chrapkowski kończy karierę. "Osiągnąłem sporo, ale nie było to 100 procent"

W poniedziałkowe popołudnie Związek Piłki Ręcznej w Polsce przekazał, że Chrapkowski zakończył karierę. W rozmowie z TVP Sport zawodnik sam potwierdził tę informację. - Tak, to było moje ostatnie spotkanie - powiedział po niedzielnym meczu, w którym jego SC Magdeburg przegrał z THW Kiel 28:32 w starciu o trzecie miejsce Final4 Ligi Mistrzów. Mimo to w sezonie 2023/2024 Polak zdobył swoje drugie mistrzostwo Niemiec i sięgnął po krajowy puchar.

Oprócz tego w gablocie Piotra Chrapkowskiego znajdziemy mnóstwo trofeów. W 2021 roku wygrał z niemieckim klubem Ligę Europejską oraz Super Globe (klubowe mistrzostwa świata w piłce ręcznej). Nie należy zapominać również o wielu sukcesach byłego kadrowicza na krajowym podwórku. Zdobywanie pucharów rozpoczął w 2011 roku od mistrzostwa Polski z Wisłą Płock. Następnie w barwach Industrii Kielce cztery razy wygrywał ligę, do czego dołożył tyle samo Pucharów Polski oraz triumf w Lidze Mistrzów w 2016 roku. Po puchar w europejskich pucharach sięgał także rok temu już w barwach SC Magdeburg, gdzie występował od 2017 roku.

Już od dawna kibice i eksperci spodziewali się, że sezon 2023/2024 może być ostatnim dla Piotra Chrapkowskiego. Jego klub zdążył już nawet go pożegnać, po czym rzutem na taśmę zaproponować nową umowę. Ostatecznie 36-latek zdecydował się zakończyć karierę.

- Na pewno osiągnąłem sporo, ale nie było to 100 procent. Często przypomina się medale i mecze, które mi wyszły, a ja mógłbym wymienić co najmniej kilka spotkań, które zakończyły się nie po mojej myśli. Na przykład przegrane finały, gdy zamiast rzucić bramkę, nie trafiliśmy albo gdy nie udało nam się obronić. Uważam, że zawsze można wygrać więcej, nigdy nie można być w pełni zadowolonym - mówił we wspomnianym wywiadzie.