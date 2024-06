Gigantyczne emocje do ostatniego gwizdka. Legenda ma szansę na brakującą koronę

To, co wydarzyło się w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych, przechodzi ludzkie pojęcie! Najlepiej o tym, jak to był niesamowicie wyrównany, zacięty mecz świadczy jedna liczba - 0. Tyle razy aż do 59 minuty udało się jednej z drużyn wyjść na dwubramkowe prowadzenie!

Wielkie emocje w Kolonii

Dopiero w 59. minucie leworęczny rozgrywający Mads Hoxer rzucił pięknego gola w biegu z trudnej pozycji - z lewego rozegrania. Dzięki temu Duńczycy prowadzili 27:25. Chwilę wcześniej Magdeburg miał szansę na kolejny remis, ale w bardzo długiej akcji nie trafił ani razu w aż trzech próbach!

Janus Smarason rzucił w słupek, a dwa rzuty rywali obronił jeden z najlepszych bramkarzy świata - Niklas Landin, który kilka minut wcześniej znów pojawił się na parkiecie.

Po trafieniu Hoxera, Magdeburg zebrał odbitą piłkę przez Landina i wywalczył rzut karny. 40 sekund przed końcem meczu wykorzystał go Magnusson i było 26:27. Stefan Madsen, trener Aalborga wziął czas. Jego zespół dobrze rozegrał akcję, piłkę otrzymał lewoskrzydłowy Sebastian Barthold i zdobył gola! Na zegarze zostało zaledwie 12 sekund i Niemcy już nawet nie podjęli walkę.

- Madsen dziś zaskoczył rywali obroną - wysoko wysuniętą, agresywną. Mocno to zaburzyło grę Magdeburga, ich pojedynki jeden na jeden - mówili komentatorzy Eurosportu.

Dzięki wygranej Aalborga, duński rozgrywający Mikkel Hansen, jeden z najlepszych piłkarzy ręcznych w historii tej dyscypliny, po tym sezonie kończący karierę, wciąż ma szansę wygrać Ligę Mistrzów! Dotychczas przegrał dwa finały - w 2010 2017 roku.

Dla Aalborga to drugi finał w ciągu trzech lat. W 2021 roku przegrał decydujący pojedynek z FC Barceloną.

W drugim półfinale w Kolonii właśnie FC Barcelona zmierzy się z THW Kiel. Początek meczu o godz. 18.

Półfinał Ligi Mistrzów Aalborg Handball - SC Magdeburg 28:26 (11:11)