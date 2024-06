Paryż pożegnał legendę. Największy w historii odchodzi [WIDEO]

- Jeszcze przed startem mistrzostw Europy w piłce ręcznej eksperci spekulowali, czy Nikola Karabatić będzie w stanie pobić rekord należący do Gudjona Valur Sigurdssona pod względem liczby zdobytych bramek na turnieju. Przed pierwszym meczem Francji Karabatić tracił dziewięć trafień do legendarnego reprezentanta Islandii. Wszystko ostatecznie stało się jasne po wygranej Francji 34:32 nad Chorwacją w fazie zasadniczej - tak wyczyn legendarnego szczypiornisty opisywał dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard.

Legenda schodzi ze sceny. Karabatić mówi: "merci"

Trudno bowiem inaczej określać Karabiticia, niż mianem legendarnego. Przypuszczamy, że wielu kibiców, którzy na co dzień nie śledzą piłki ręcznej, zna nazwisko francuskiego zawodnika. Od dawna wiadome było, że sezon 2023/24 będzie ostatnim w jego sportowej karierze. Już nie wyjdzie na parkiet w koszulce klubowej. Przed nim tylko igrzyska olimpijskie.

"Dziś rozpoczynam mój 22. i ostatni zawodowy rok w barwach Paris Saint-Germain, klubu, który tak wiele dla mnie znaczy. Pierwszy oficjalny mecz sezonu rozegram przeciwko Frontignan - klubowi mojego dzieciństwa. To właśnie na parkiecie tej hali, 32 lata temu, trenowany przez tatę, z Luką (jego brat - przyp. red) zawsze u boku i wspierającą mamą, narodziła się moja pasja do piłki ręcznej i rywalizacji" - tak, w sierpniu 2023 roku, zaczął swój list 39-letni wówczas Nikola Karabatić.

Internet obiegły nagrania i zdjęcia z jego pożegnalnego, ostatniego meczu klubowego. Na trybunach pojawiła się inna ikona sportu. Serb Novak Djoković, który obecnie rywalizuje podczas wielkoszlemowego turnieju French Open, pofatygował się, by podziękować szczypiorniście.

Nikola Karabatić to legenda światowej piłki ręcznej - kto wie, być może największa w tym sporcie. Jest multimedalistą imprez światowych. To czterokrotny mistrz świata, trzykrotny olimpijski. trzykrotny mistrz Europy, a także trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów. Na swoim koncie ma także mistrza Francji, Hiszpanii i Niemiec, wygrywał w tych krajach Puchary i Superpuchary.

- Kończy swoją klubową karierę w wyprzedanej hali Accor Arena, zdobywając 16. tytuł mistrza Francji. Zdobywszy dziś tytuł mistrza kraju, szczypiornista zdobył 22 tytuły mistrza kraju w swoich 23 zawodowych sezonach. Nierealny! 16/17 we Francji, 4/4 w Niemczech, 2/2 w Hiszpanii - skwitował jeden z użytkowników portalu X.

W 2007 r. wybrano go najlepszym szczypiornistą na świecie, zaś w 2011 r. najlepszym sportowcem w kraju. Wyróżniony został Orderem Narodowym Legii Honorowej. Jest to najwyższe odznaczenie we Francji.