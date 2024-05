Aż w głowie się nie mieści, co zrobili Polacy w meczu o MŚ. Absolutna żenada

Polscy piłkarze ręczni rozpoczynają walkę o przyszłoroczne mistrzostwa świata w Chorwacji, Danii i Norwegii. O tym, czy na nie pojadą, zadecyduje dwumecz ze Słowacją. Kilka miesięcy temu na towarzyskim turnieju w Granollers Polacy pokonali ich aż 38:20. Tym razem mecz był o wiele bardziej zacięty.

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej zawiodła w eliminacjach MŚ. Bardzo wstydliwa porażka

Pierwsze spotkanie zostało rozegrane w Gdańsku. Polacy przystąpili do niego osłabieni brakiem m.in. kontuzjowanych Szymona Sićki, Michała Daszka i Michała Olejniczka. Po niemrawym początku zaczęli przeważać, ale jeszcze przed końcem pierwszej połowy stracili prowadzenie. Na przerwę schodzili przy wyniku 15:16.

W drugiej połowie drużyna Marcina Lijewskiego nie wyglądała o wiele lepiej. Brakowało skuteczności, choćby w rzutach ze skrzydeł oraz w interwencjach bramkarzy. Gdyby nie dobrze dysponowany Kamil Syprzak, Słowacy mogli zbudować sobie o wiele większą przewagę. A tak maksymalnie były to trzy bramki.

Z czasem Polacy doprowadzili do remisu, lecz przeciwnicy nie odpuszczali i na kilkadziesiąt sekund przed końcem spotkania mieli o dwa gole więcej. Potem straty zmniejszył jeszcze Jakub Szyszko, ale zwycięstwo Słowaków to olbrzymia sensacja. A dla polskiej drużyny powód do niemałego wstydu.

Polska - Słowacja 28:29 (15:16)

Jeśli Polacy chcą pojechać na MŚ, w rewanżu muszą zagrać o wiele lepiej, a przede wszystkim odrobić stratę z pierwszego spotkania. Mecz, który zadecyduje o awansie na turniej, odbędzie się 12 maja o godzinie 17:30 w Topolczanach.