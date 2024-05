Demolka w finale Pucharu Polski! Show reprezentanta Polski w "Świętej Wojnie"

Po bardzo nieszczęśliwym odpadnięciu z Ligi Mistrzów Industria Kielce nie miała wiele czasu na lizanie ran, bo bezpośrednio po rywalizacji w Magdeburgu kielczanie musieli udać się na final four Pucharu Polski do Kalisza. Tam wymęczyli awans do finału, wygrywając z Wybrzeżem Gdańsk, ale można było się spodziewać, że w takich okolicznościach to Orlen Wisła Płock staje przed ogromną szansą na obronę trofeum.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto, czym po karierze zajmuje się Karol Bielecki. "Potrzebowałem sześciu lat"

Tym bardziej, że regulamin Pucharu Polski nakazuje przebywanie na parkiecie w każdym momencie meczu przynajmniej dwóch Polaków, a wśród polskich zawodników Industrii wielu jest kontuzjowanych. Dotyczy to Szymona Sićki, Michała Olejniczaka oraz Tomasza Gębali, więc Talant Dujszebajew musiał bardzo mocno kombinować nad kolejnymi siódemkami posyłanymi do boju z "Nafciarzami".

Demolka w finale Pucharu Polski! "Święta Wojna" dla Płocka

Pierwszą bramkę w tej rywalizacji zdobył rozgrywający Wisły - Miha Zarabec, ale dość niespodziewanie kolejne cztery bramki były autorstwa kielczan. Dwukrotnie trafił Artem Karalek, po razie Arkadiusz Moryto i Alex Dujszebajew, dzięki czemu po siedmiu minutach Industria prowadziła 4:1.

Płocczanie szybko starali się odrobić straty i to się udało. Dzięki bramce z koła Michała Dawydzika w 13. minucie zrobiło się 6:6. Wówczas po faulu Michała Dawydzika na Alexie Dujszebajewie na parkiecie się zagotowało. Do gardeł skoczyli sobie Leon Susnja oraz Igor Karacić, ale sędziom szybko udało się wyjaśnić sytuację. Mimo gry w osłabieniu po karze dla Dawydzika gol Michała Daszka dał Wiśle prowadzenie 7:6.

W 17. minucie, przy prowadzeniu 8:7, fatalnie zachował się obrotowy Wisły Mirsad Terzić, który w jednej sytuacji zapewnił sobie dwa dwuminutowe wykluczenia! Najpierw Bośniak zasłużył sobie na to bardzo twardym faulem na Arkadiuszu Morycie, a następnie na tyle agresywnie zachowywał się w stosunku do sędziów, że wyleciał nie na dwie, a na cztery minuty. Wobec doskonałej gry w ofensywie Michała Daszka Industria Kielce nawet w takich okolicznościach nie zdołała uzyskać przewagi, a jedynie doprowadzić do wyrównania po 10 po wykorzystanym karnym Moryty.

Płocczanie w wykorzystywaniu gry w przewadze wyglądali zdecydowanie lepiej. Kolejne dwie bramki Michała Daszka i skuteczny karny Tina Lucina przełożyły się na wynik 13:10 na pięć minut przed końcem pierwszej połowy. Niemoc Industrii w ofensywie trwała już do przerwy, a Wisła starała się wyciągnąć z tego jak więcej. Efekt? 15:11 dla wicemistrzów Polski, a mogło być wyżej, ale w samej końcówce jedną fantastyczną interwencję zaliczył Miłosz Wałach, a innym razem w idealnej sytuacji Abel Serdio trafił tylko w słupek. Z kolei w ostatniej akcji pierwszej połowy świetnym rzutem popisał się Alex Dujszebajew.

Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock zaczęli dobrze drugą połowę, ale prowadząc 17:12 w 34. minucie stracili Leona Susnję, który obejrzał czerwoną kartkę po uderzeniu w twarz Haukura Thrastarsona. To jednak dalej nie zatrzymywało "Nafciarzy". Wciąż nie do zatrzymania był Michał Daszek, a po golu z prawego skrzydła Przemysława Krajewskiego przewaga płocczan wzrosła do sześciu goli (19:13).

"Nafciarze" grali bardzo twardo, momentami brutalnie w obronie. W 39. minucie stracili też kolejnego z obrońców, Białorusina Kiryła Samojły, który także "skasował" Thrastarsona. Upadek Islandczyka wyglądał okropnie, biorąc pod uwagę jego problemy z kolanami, ale zdołał wrócić do gry. W przeciwieństwie do Samojły, który obejrzał za swoje zagranie czerwoną kartkę.

Kolejne kary nie zatrzymywały Orlen Wisły. W 42. minucie wykluczony został zawodnik kielczan Artiom Karalek, który po raz trzeci w tym meczu został ukarany karą dwuminutową. A gdy karnego wykorzystał Tin Lucin, było już 22:15 dla zespołu Xaviera Sabate.

Industria nie była w stanie wrócić już do tego meczu, w czym duża zasługa doświadczonego bramkarza Mirko Alilovicia, który zatrzymywał kielczan nawet w beznadziejnych sytuacjach. Po drugiej stronie boiska kolejne bramki rzucał z wielką łatwością Michał Daszek, autor aż 11 trafień na stuprocentowej skuteczności!

Przez ostatnie kilkanaście minut finał w Kaliszu był już rozstrzygnięty, a niewiadomą były tylko rozmiary zwycięstwa płocczan. Orlen Wisła Płock nie pozostawiła złudzeń Industrii Kielce, wygrywając aż 29:20 i zdobywając po raz trzeci z rzędu Puchar Polski w piłce ręcznej mężczyzn.

Okazja do rewanżu nadarzy się już za dwa tygodnie, gdy oba zespoły spotkają się w pierwszym meczu finałowym Superligi. Rywalizacja do dwóch zwycięstw rozpocznie się 19 maja w Płocku, rewanż w Kielcach odbędzie się 26 maja. Również w Kielcach zostanie rozegrany ewentualny trzeci decydujący o tytule mecz, jako że to Industria Kielce okazała się najlepsza w fazie zasadniczej.

Orlen Wisła Płock - Industria Kielce 29:20 (15:11).

Wisła: Alilović, Jastrzębski - Daszek (11 bramek), Zarabec (2), Lucin (8), Piroch, Sroczyk, Serdio (2), Susnja (CZ.K), Samojła (CZ.K), Fazekas (1), Krajewski (3), Terzić, Dawydzik (2), Mihić, Mindegia.

Industria: Wałach, Mestrić, Wolff - Wiaderny, Kounkoud, A. Dujszebajew (2), Tournat (4), Karacić (1), Moryto (3), D. Dujszebajew (1), Thrastarson (2), Surgiel (2), Paczkowski, Karalek (3, CZ.K), Nahi (2).