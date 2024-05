Jest decyzja w sprawie powtórki meczu Industrii Kielce w Lidze Mistrzów

W ostatnich sekundach środowego meczu SC Magdeburg - Industria Kielce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów doszło do wielkiej kontrowersji. Sędziowie ze Szwecji podjęli decyzję, która pozbawiła polski zespół szans na przypieczętowanie awansu w regulaminowym czasie gry. Arciom Karalek, który złapał piłkę, szykował się już do rzutu i mógł doprowadzić do remisu. Arbitrzy jednak przerwali grę. W konsekwencji doszło do rzutów karnych, które mistrzowie Polski przegrali. Kielecki klub czuje się skrzywdzony i złożył oficjalny protest.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto, czym po karierze zajmuje się Karol Bielecki. "Potrzebowałem sześciu lat"

EHF odrzuca protest Industrii Kielce

- Mimo wielu kontrowersji, w proteście skupiamy się na ostatniej akcji meczu. Tam, według zasad gry: 'sędziowie powinni zapewnić ciągłość gry, powstrzymując się od przedwczesnego przerywania gry decyzją o rzucie wolnym. Podobnie, zgodnie z przepisem 13:1b, sędziowie nie powinni interweniować do czasu i, chyba że będzie jasne, że drużyna atakująca straciła posiadanie piłki lub nie jest w stanie kontynuować ataku z powodu przewinienia popełnionego przez drużynę broniącą - można było przeczytać w proteście złożonym przez klub.

Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) dość szybko odniosła się do całego incydentu. Przekazano, że protest zostanie niebawem rozpatrzony. "EHF potwierdza, że otrzymała protest złożony przez Industrię Kielce po ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko zespołowi SC Magdeburg. Protest zostanie rozpatrzony w pierwszej instancji przez Sąd Piłki Ręcznej, a podjęta decyzja zostanie następnie ogłoszona przez EHF" - zakomunikowano.

Okazało się, że Europejska Federacja Piłki Ręcznej odrzuciła protest.

- Protest odrzucony. No cóż, żadna niespodzianka… - napisał na Twitterze Paweł Papaj, wiceprezes kieleckiego klubu.

Przytoczył też treść oświadczenia od EHF. - Panel zauważa, że klub był w ataku i w minucie 59:56 zawodnik nr 24, Daniel Dujszebajew został sfaulowany przez zawodnika Magdeburga nr 23, Magnusa Saugstrupa Jensena. W następującym klub Kielce otrzymał rzut wolny - napisano.

Nie będzie zatem bezprecedensowej sytuacji i nie dojdzie do powtórki spotkania. W Final Four Ligi Mistrzów zagrają: broniący trofeum SC Magdeburg, FC Barcelona, THW Kiel oraz Aalborg Handball.