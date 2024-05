Wyeliminowali Industrię Kielce z LM, a teraz taki skandal! Badania potwierdziły, co zażył gwiazdor

Ćwierćfinałowa rywalizacja z SC Magdeburg miała być dla Industrii Kielce szansą na rewanż za finał ubiegłorocznej edycji, gdy po dramatycznej końcówce poległa po dogrywce 29:30. Pierwsze starcie zakończyło się jej zwycięstwem 27:26 i z dużymi nadziejami udała się do Niemiec. Ostatecznie musiała uznać wyższość rywala po rzutach karnych, natomiast w trakcie meczu doszło do ogromnego skandalu, w związku z decyzją arbitrów. Choć wicemistrzowie Niemiec awansowali do Final Four, to po raz kolejny musieli radzić sobie bez bramkarza Nikoli Portnera.

Fatalne wieści dla bramkarza SC Magdeburg. Potwierdzono wcześniejsze wyniki

SC Magdeburg poinformował w środę 10 kwietnia, że Szwajcar został odsunięty od treningów i meczów, a wszystko za sprawą pozytywnego testu na doping. Wówczas w próbce A wykryto obecność metamfetaminy. Gdyby próbka B nie potwierdziła wyniku, to błyskawicznie zostałby dopuszczony do gry, ale okazało się inaczej.

"Analiza próbki B potwierdziła wynik próbki A. Jeśli chodzi o poziom stężeń, nawiązujemy do dotychczasowych wypowiedzi" - napisano w czwartek w oficjalnym komunikacie. Tym samym rozpoczyna się wobec 30-latka postępowanie dyscyplinarne. Jak dotąd za tę sprawę odpowiedzialna była Bundesliga, ale teraz jej działania będzie kontynuować Komisja Antydopingowa Niemieckiej Federacji Piłki Ręcznej (DHB). Ona podejmie decyzję o karze. Bramkarz, jak i Krajowa Agencja Antydopingowa (NADA) będą mogły odwołać się potem do trybunału arbitrażowego, natomiast teraz grozi mu czteroletni zakaz gry.

Jego prawnik Rainer Tarek Cherkeh twierdzi, że poziom stężenia substancji w jego organizmie stanowi tylko ułamek jej typowego spożycia. "Przeprowadzone badania wykluczają możliwość, że 'normalna' ilość metamfetaminy kiedykolwiek dostała się do organizmu Portnera na tygodnie lub miesiące poprzedzające badanie antydopingowe" - przekazał.

Sam zawodnik odniósł się do tego zdarzenia tylko raz, gdy ogłoszono wynik próbki A. "Ta informacja mocno mnie zszokowała. Bardzo nad nią ubolewam i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wykazać, że nie naruszyłem żadnych przepisów antydopingowych, oraz że zawsze postępowałem i będę postępował zgodnie z wartościami sportu. Proszę o wyrozumiałość, ale na razie nie mogę ogłaszać żadnych dalszych komunikatów w tej sprawie - podsumował na Instagramie.