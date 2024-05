Dramatyczny wypadek na A2. Ośmiu kibiców rannych

Industria Kielce nie zagra w Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. W ćwierćfinale liczyła na rewanż za zeszłoroczny finał tych rozgrywek z Magdeburgiem. Pierwszy mecz w Kielcach zakończyła jednobramkową wygraną. W rewanżu była bliska utrzymania przewagi, ale w decydującej akcji sędziowie przerwali grę, gdy do rzutu wychodził Artiom Karaliok i przyznali rzut wolny. Bramki nie udało się zdobyć i o awansie zdecydowały karne, w których lepsi okazali się gospodarze. Smutne wieści napłynęły także w czwartek rano. Tym razem dotyczyły kieleckich kibiców.

Wypadek po meczu Industrii Kielce. Jest komunikat klubu. "Wszyscy trafili do szpitala"

W drodze powrotnej z Niemiec ok. 6 rano doszło do ciężkiego wypadku, w którym ucierpiało ośmioro sympatyków Industrii. Klub poinformował o zdarzeniu w mediach społecznościowych. - Dziś nad ranem na autostradzie A2 doszło do zderzenia tira z busem, którym jechało ośmioro naszych kibiców. Lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Wszyscy trafili do szpitala, lecz ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wracajcie jak najszybciej i czekamy na Was w Hali Legionów! - czytamy.

Do wypadku doszło w okolicach miejscowości Kania Góra w powiecie zgierskim. - Kierujący pojazdem marki Renault 33-latek z Kielc z niewyjaśnionych dotąd przyczyn doprowadził do zderzenia z poprzedzającym, prawidłowo jadącym zespołem pojazdów marki Krone – przekazał asp. Łukasz Krzemień z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, cytowany przez TVP Kielce.

Tragiczny wypadek kibiców Industrii. Zablokowano autostradę i wezwano śmigłowiec

Na miejscu interweniowali strażacy ze Zgierza i Ozorkowa. Aby wydostać poszkodowanych, konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym przetransportowano kierowcę renault. Pozostałych siedmiu pasażerów zabrały karetki. W czasie interwencji ruch na autostradzie musiał zostać zamknięty. Działania ratowników potrwały do godz. 9:30.

Udział w Final Four oprócz Magdeburga zapewnił sobie w środę duński Aalborg. O pozostałe dwa miejsca w czwartek powalczą Montpellier z THW Kiel oraz PSG z FC Barceloną. Industrii pozostała rywalizacja o tytuł mistrza Polski z Wisłą Płock.