Oto co Niemcy piszą po skandalu w meczu Industrii Kielce w LM. Wymowne

Przed środowym, rewanżowym starciem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z SC Magdeburg Industria Kielce była w tylko minimalnie lepszej sytuacji niż rywale - mistrzowie Polski w pierwszym meczu pokonali niemiecki zespół 27:26. Środowe spotkanie rozpoczęło się po myśli ekipy z Kielc, ale później do głosu doszli gospodarze. W końcówce spotkania doszło do skandalicznej decyzji sędziów, którzy przerwali grę, gdy przy jednobramkowym prowadzeniu rywali sam na sam z bramkarzem Magdeburga był Arciom Karaliok. Tym samym arbitrzy pozbawili Industrię rzutu w najważniejszym momencie.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tą policją podczas finału Pucharu Polski? "Dziwnie nerwowa atmosfera"

"Arbitrom 'się gwizdnęło'" - pisał Jakub Seweryn w relacji na Sport.pl, a w sieci rozpętała się burza związana z tą kontrowersją. "Sędziowie ze Szwecji bogaci o przelew z EHF-u a Magdeburg przepchnięty do Final4 Ligi Mistrzów. Nazwijmy rzecz po imieniu. Tyle lat oglądam piłkę ręczną, ale takiego cyrku w wykonaniu arbitrów dawno nie widziałem. Kielce wielkie brawa za walkę - 9:7 gra się ciężko" - napisał Paweł Nowakowski, statystyk piłki ręcznej.

Niemcy milczą po skandalicznej decyzji sędziów

Co o sytuacji z Karaliokiem piszą niemieckie media? Milczą. W tamtejszej prasie pojawiły się relacje pomeczowe, ale próżno w nich szukać opinii na temat decyzji podjętej przez sędziów.

"Szalony sezon SC Magdeburg trwa! Po zwycięstwie 27:25 w rewanżowym ćwierćfinale z Kielcami ekipa trenera Benneta Wiegerta znalazła się w Final Four. Oznacza to szansę na obronę tytułu, a także poczwórną koronę" - czytamy w "Bildzie".

"Emocjonujące zwycięstwo obrońców tytułu! SC Magdeburg awansował do Final Four Ligi Mistrzów po pokonaniu Industrii Kielce w rzutach karnych z siedmiu metrów. Po przegranej 26:27 w Polsce, SCM wygrał w rewanżu 23:22. Bohaterem meczu został bramkarz Siergiej Hernandez" - napisali dziennikarze "Sport1".

"SC Magdeburg i Industria Kielce w tym sezonie Ligi Mistrzów spotkali się w ćwierćfinale. Po tym jak polska drużyna wygrała pierwszy mecz 27:26, w rewanżu doszło do dogrywki. Magdeburg ostatecznie wygrał w rzutach karnych 4:3 i awansował do Final Four" - czytamy na portalu "Kicker".

Ostatecznie mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z niemieckim SC Magdeburg po rzutach karnych 25:27 i odpadli z Ligi Mistrzów.