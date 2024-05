Skandaliczna decyzja sędziów pozbawiła Industrię Kielce awansu do Final Four LM

Wyniki w fazie grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych sprawiły, że w ćwierćfinale tych rozgrywek doszło do dwumeczu za ubiegłoroczny finał, w którym SC Magdeburg pokonał po dogrywce Industrię Kielce 30:29. Również w IHF Super Globe kilka miesięcy temu Niemcy okazali się lepsi od zespołu Tałanta Dujszebajewa i choć Magdeburg nazywany jest obecnie najsilniejszym zespołem na świecie, to pierwszy ćwierćfinał rozegrany w Kielcach pokazał, że Industria jest w stanie nawiązać walkę z niemieckim gigantem. Polski zespół we własnej hali wygrał 27:26, a to oznacza, że w środowym rewanżu w Magdeburgu potrzebował co najmniej remisu, by zagrać w Final Four w Kolonii w czerwcu.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto, czym po karierze zajmuje się Karol Bielecki. "Potrzebowałem sześciu lat"

Skandaliczna decyzja sędziów pozbawiła Industrię Kielce awansu do Final Four Ligi Mistrzów! Dramat mistrza Polski w rzutach karnych

Pierwsza część spotkania w Magdeburgu to prawdziwy popis kieleckiej defensywy, która była w stanie zatrzymać niemieckiego giganta na zaledwie jedenastu bramkach do przerwy. I to bez wielkiej pomocy bramkarza Sandro Mestricia, który niespodziewanie rozpoczął mecz w bramce Industrii w miejsce Andreasa Wolffa.

Już w pierwszej akcji do bramki Magdeburga trafił Igor Karacić i w ten sposób kielczanie uzyskali inicjatywę, którą mieli przez większą część pierwszej połowy. Mistrzowie Polski zdołali szybko uzyskać trzy bramki przewagi, po tym jak bramkę z koła rzucił Artiom Karalek, a następnie dwie kontry wykorzystali Alex Dujszebajew oraz Haukur Thrastarson. W 7. minucie było 5:2 dla Kielc.

Od mniej więcej 12. minuty i wyniku 4:7 Magdeburg zaczął odrabiać straty za sprawą gry skrzydłami, skąd bramki rzucali Tim Hornke oraz Lukas Mertens. Industria wciąż utrzymywała prowadzenie, jednak od stanu 7:9 gospodarze zdołali zaliczyć trzy trafienia z rzędu. Po tym, jak w grze w przewadze do pustej bramki kielczan trafił bramkarz Magdeburga Sergej Hernandez, zrobiło się 10:9 dla Niemców.

Końcówka pierwszej części gry należała jednak do wspaniałej kieleckiej defensywy, która od 21. minuty i bramki Hernandeza pozwoliła gospodarzom na zaledwie jedno trafienie. Dzięki temu Industria wróciła na prowadzenie za sprawą pięknych bramek z dystansu i jednego obronionego rzutu karnego przez Andreasa Wolffa. Do bramki rywala trafiali Haukur Thrastarson, Alex Dujszebajew i równo z końcową syreną z 10 metrów Igor Karacić, dzięki czemu Industria prowadziła do przerwy 13:11.

Po zmianie stron nie zaczęło się to najlepiej. Gospodarze otrzymywali jednego karnego za drugim, a te skutecznie wykorzystywał Omar Ingi Magnusson. A gdy ten sam Islandczyk zdołał trafić w kontrataku, Magdeburg objął w 36. minucie prowadzenie 15:14.

Kielczan przy życiu utrzymywały trafienia obrotowym - Artema Karaleka oraz Nicolasa Tournata. Ponadto znów udało im się uszczelnić defensywę, a gdy w 45. minucie w kontrataku trafił Dani Dujszebajew, goście wygrywali w Magdeburgu 18:17.

Mistrzowie Polski mieli jednak jeden wielki problem - fatalnie grali w przewadze po kolejnych karach dla twardo grających gospodarzy. Dylan Nahi, Igor Karacić - to tylko niektórzy, co w idealnych sytuacjach rzucali prosto w Sergeja Hernandeza. Na szczęście Kielce też miały rozkręcającego się Andreasa Wolffa. Mimo to, Magdeburg po indywidualnej akcji Janiego Smarasona zdołał w 52. minucie objąć dające awans dwubramkowe prowadzenie 21:19.

Choć Andreas Wolff bronił mniej więcej co drugiego - co trzeciego karnego, po trafieniu z "siódemki" Tima Hornke Magdeburg prowadził 23:21 na dwie minuty przed końcem. Jednak po golu Igora Karacicia zrobiło się tylko 23:22.

Emocje były niezwykłe, dali się im ponieść także szwedzcy sędziowie, którzy zakończyli ten mecz iście skandaliczną decyzją. Industria miała piłkę na koniec i 12 sekund na ostatnią akcję. Kielczanie zagrali "7 na 6" i piłka trafiła na koło do niepilnowanego Artema Karaleka. Co w tym czasie zrobili arbitrzy? Odgwizdali rzut wolny dla Industrii z 9. metrów! Po tej decyzji wściekli mistrzowie Polski wraz z Talantem Dujszebajewem aż upadli na kolana, ale zamiast mieć idealną szansę na wygranie dwumeczu, Industria Kielce musiała walczyć o awans w rzutach karnych.

Andreas Wolff był w kapitalnej formie. Choć Igor Karacić w zespole kieleckim rozpoczął od niewykorzystanej siódemki, to Niemiec obronił dwa karne, dzięki czemu przed ostatnim rzutem Alexa Dujszebajewa było 3:3. Hiszpan miał w rękach piłkę na awans do Final Four, ale przegrał pojedynek z rodakiem w bramce rywali - Sergejem Hernandezem.

Później, gdy wszystko rozstrzygało się na zasadach "nagłej śmierci", Hernandez obronił także rzut Dylana Nahiego, a że decydującego karnego wykorzystał Magnusson, z awansu do czołowej "czwórki" Ligi Mistrzów cieszyli się gospodarze. SC Magdeburg po niezwykłym boju, wielkiej kontrowersji w decydującej akcji i dramatycznej serii rzutów karnych pokonał Industrię Kielce 27:25.