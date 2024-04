8 lat i koniec. 15-krotni mistrzowie Polski wstają z kolan. Upadły hegemon z awansem

Piłkarze Śląska Wrocław spuścili nieco z tonu, ale nadal grają o europejskie puchary. Dzień po ich porażce z Ruchem Chorzów (2:3) stolica Dolnego Śląska mogła ponownie się radować. Wszystko za sprawą znakomitego wyniku piłkarzy ręcznych, którzy postawili kropkę nad i. Po 8 latach ponownie zagoszczą w handballowej elicie.

Wielki powrót. Śląsk Wrocław znów w elicie

W XX wieku Śląsk Wrocław był potęgą nie tylko polskiej, ale i europejskiej piłki ręcznej. Starsi kibice z rozrzewnieniem mogą wspominać złote lata 70. ubiegłego wieku. Wówczas - pod wodzą trenera Bogdana Kowalczyka - wrocławianie dominowali. Aż siedem razy z rzędu zdobyli mistrzostwo Polski, a raz krajowy puchar.

W 1978 roku zagrali w finale Pucharu Europy - odpowiedniku obecnej Ligi Mistrzów. W zespole brylowali Daniel Waszkiewicz, Andrzej Sokołowski, czy Zbigniew Tłuczyński. Ten ostatni to ojciec późniejszego skrzydłowego kadry Bogdana Wenty - Tomasza.

Największą gwiazdą był Jerzy Klempel, który przez 11 lat bronił barw Śląska Wrocław. Był także najskuteczniejszym zawodnikiem w historii polskiej reprezentacji. To właśnie z jego postacią łączy się ostatni sukces klubu. W 1997 roku z nim w roli trenera Śląsk sięgał po 15. mistrzostwo kraju.

Choć do utraconego blasku daleka droga, to we Wrocławiu postawiono pierwszy ważny krok. Klub odbudowuje się, a w niedzielne popołudnie wypełniona po brzegi Hala Orbita mogła świętować.

Po raz ostatni Śląsk w najwyższej klasie rozgrywkowej grał w sezonie 2015/16. Na 22 mecze wygrał jednak tylko dwa i jako czerwona latarnia pożegnał się z ligą. Zwycięstwo z MKS Wieluń 32:17, które odniesione zostało w 28. kolejce Ligi Centralnej smakuje więc podwójnie.

Wyjątkowo zasłużony klub dla polskiej piłki ręcznej wraca do krajowej elity - skomentował wrocławski dziennikarz "WPROST" Maciej Piasecki.

Trudno o lepsze podsumowanie. Moda na handball może wrócić do Wrocławia. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę zestaw zespołów, z jakimi Śląsk zmierzy się w elicie. Kibice mogą już sobie ostrzyć zęby na starcia z zespołami z regionu. W Orlen Superlidze występują wszakże Chrobry Głogów i Zagłębie Lubin.