Co za widowisko w Kielcach! Thriller. Zdecydował jeden gol [WIDEO]

Wielkie widowisko w Hali Legionów! Industria Kielce udanie zrewanżowała się SC Magdeburgowi za ubiegłoroczny finał Ligi Mistrzów i pokonała go 27:26 w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym. Emocji nie brakowało, a gra była naprawdę zacięta. Kibice byli świadkami istnego rollercoastera. Gospodarze budowali przewagę, by chwilę później ją stracić. W końcówce spotkania utrzymali jednak nerwy na wodzy i to mimo groźnej kontuzji Michała Olejniczaka.

