A jednak to prawda! Polska ma zostać gospodarzem wielkiego turnieju

Czy Polska zorganizuje mistrzostwa świata? Wiele wskazuje na to, że światowy czempionat w piłce ręcznej zagości w naszym kraju już w 2031 roku. TVP Sport informuje, że Rada Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) wybierze gospodarzy turnieju już we wtorek 16 kwietnia. Wspólna kandydatura Polski i Czech jest jedyną zgłoszoną do konkursu, ale nadal może nie zostać wybrana.

