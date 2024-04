Gracz polskiego klubu stanie przed sądem. Szokujący zarzut dla mistrza Europy

Reprezentacja Francji zdobyła złoty medal podczas mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Członkiem tej kadry był Benoit Kounkoud, zawodnik Industrii Kielce. Pod koniec stycznia pojawiły się szokujące wieści z Francji, że prawoskrzydłowy trafił do aresztu z podejrzeniem usiłowania gwałtu na jednej z kobiet w paryskim klubie nocnym. "Klub jest w kontakcie z federacją francuską i managerem zawodnika, z powagą traktując sprawę i jednocześnie potępiając wszelkie zachowania naruszające zasady życia społecznego. Klub po uzyskaniu oficjalnych informacji dotyczących zdarzenia podejmie stosowne działania" - czytamy w komunikacie.

Kounkoud opuścił areszt po 24 godzinach, co przekazała Francuska Agencja Prasowa (AFP). Zawodnik Industrii zaprzeczał wszystkim zarzutom, ale klub odsunął go na około miesiąc od gry. - Śledztwo jest kontynuowane, w szczególności w celu zebrania dalszych dowodów - przekazywała prokuratura. - Mój klient został zwolniony z aresztu. Zaprzecza zarzutom i je kwestionuje. Śledztwo trwa - dodawał Mario Stasi, prawnik reprezentujący Kounkouda.

"Potwierdzamy swoją determinację w walce z wszelkimi formami przemocy, surowo potępiamy takie akty. Nadal wspieramy wszystkie ofiary przemocy. FF Handball nie jest w stanie komentować sprawy z Kounkoudem na tym etapie i pozostaje uważna w oczekiwaniu na działania, które zostaną podjęte przez odpowiednie organy sądowe" - tak z kolei brzmiał oficjalny komunikat Francuskiego Związku Piłki Ręcznej (FF Handball). Jak sprawa wygląda w tym momencie?

Kounkoud stanie przed sądem. Wiadomo, kiedy dojdzie do rozprawy

Francuska Agencja Prasowa podaje, powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, że Kounkoud stanie przed sądem w Paryżu. Do rozprawy dojdzie w czerwcu, a gracz Industrii usłyszy zarzut ekshibicjonizmu. - To były fałszywe oskarżenia. Bawiąc się w gronie przyjaciół, ściągnął i podciągnął spodnie - przekazał Stasi w rozmowie z AFP, nawiązując do wydarzeń z końcówki stycznia, tuż po mistrzostwach Europy, gdzie bawił się z kolegami po wywalczeniu złota ME. Jak podaje AFP, prokurator ma zaproponować wyrok, który może, ale nie musi zostać zatwierdzony przez sędziego podczas rozprawy.

Na razie Industria nie odniosła się do najnowszych informacji ws. Kounkouda. Warto dodać, że w marcu Kounkoud otrzymał powołanie do kadry Francji na mecze z Argentyną i Egiptem. - Dostaliśmy informacje z Francji, że wobec Benoita nie toczy się żadne postępowanie karne. Nie został złożony wobec niego żaden pozew. Dlatego zdecydowaliśmy, że może grać. Będziemy monitorować sprawę - mówiła wtedy Magdalena Szczukiewicz, prezes Industrii przed meczem z Kolstad Handball (31:23) w Lidze Mistrzów.

Kounkoud został zawodnikiem Industrii Kielce latem 2022 r., kiedy to zastąpił odchodzącego Sigvaldiego Gudjonssona. Do tej pory zdobył mistrzostwo Polski z Industrią, dotarł z nią do finału Pucharu Polski, a także zagrał w finale Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie, przegranym 29:30 z Magdeburgiem. W latach 2014-2022 Kounkoud występował w barwach Paris Saint-Germain.