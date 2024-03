Piłkarze ręczni Industrii Kielce już po pierwszym meczu z GOG Handbold, a by być precyzyjnym, po zaledwie 25 minutach, są pewni awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Choć trener Talant Dujszebajew może mówić, że zostało jeszcze 60 minut walki w Kielcach, to mistrzowie Polski mogą się już szykować do dwumeczu o Final Four z niemieckim Magdeburgiem.

3 Fot. Wojtek Habdas / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl