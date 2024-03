Emocje do ostatnich sekund! Wisła wyrwała awans w Lidze Mistrzów rywalom. Znamy pary play-off

Historia zatoczyła koło, bo w poprzednim sezonie Orlen Wisła Płock również w ostatniej kolejce fazy grupowej walczyła o awans z FC Porto. Wtedy w Portugalii płocczanie wygrali 28:27 i awansowali do 1/8 finału, a tam niespodziewanie wyeliminowali HBC Nantes. W ćwierćfinale drużyna, którą prowadzi Xavi Sabate nieznacznie uległa w dwumeczu Magdeburgowi.

Zobacz wideo MŚ w piłce ręcznej. Arkadiusz Moryto po meczu z Arabią: Nie rozmawiajmy już o stylu

Wielkie emocje w Płocku. Zadecydowała końcówka

Teraz płocczanie w meczu ostatniej kolejki potrzebowali punktu w starciu z FC Porto, ale przed własną publicznością. Pojedynek był bardzo emocjonujący.

W 57. minucie Antonio Areia trafił z prawego skrzydła i był remis 27:27. Wtedy piękną, indywidualną akcję zrobił grający z bolącym kolanem Gergo Fazekas i zdobył gola. Goście popełnili faul w ataku (wywalczył go Tomas Piroch) i płocczanie mieli szansę na dwubramkowe prowadzenie. Zmarnowali je, bo minutę przed końcem Miha Zarabec podał w aut. Rywale znów mieli szansę na remis. Fatalnie rozegrali jednak akcję i 40 sekund przed końcem piłkę kapitalnie przechwycił Lovro Mihić, przebiegł kilkadziesiąt metrów i trafił do pustej bramki na 29:27.

Portugalczycy szybko odpowiedzieli trafieniem z ponad dwunastu metrów, ale na więcej nie było ich stać.

W efekcie to Orlen Wisła Płock wygrała 29:28 i awansowała do kolejnej fazy rozgrywek. W walce o ćwierćfinał zmierzy się z francuskim PSG z reprezentantem Polski Kamiem Syprzakiem w składzie. Druga polska drużyna - Barlinek Industria Kielce w tej fazie zmierzy się z duńskim GOG Handball. Jeśli płocczanie wyeliminują PSG to w walce o Final Four zagrają z FC Barceloną. Natomiast ewentualnym rywalem kielczan będzie obrońca trofeum - SC Magdeburg.

Inne pary II rundy Ligi Mistrzów to: Montpellier - RK Zagrzeb i Pick Szeged - Telekom Veszprem. W ćwierćfinale są już dwie najlepsze drużyny z obu grup: THW Kiel, Aalborg Handball (grupa A) i SC Magdeburg i FC Barcelona (grupa B).

Orlen Wisła Płock - FC Porto 29:28 (14:15)