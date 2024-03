Sceny w LE. Zawodnik chciał wymierzyć sprawiedliwość kibicom. "Granica została przekroczona"

To było w meczu ostatniej kolejki Ligi Europejskiej: IK Savehof - RK Nexe. Stawka spotkania była olbrzymia, bo awans do kolejnej fazy rozgrywek. Gospodarze musieli wygrać, a gościom do awansu wystarczył remis. Ostatecznie zawodnicy IK Savehof wygrali aż 34:28 (17:15). Najskuteczniejszym zawodnikiem zwycięzców był reprezentant Wysp Owczych - Oli Mittun, który zdobył aż jedenaście bramek. Dla gości cztery razy trafił chorwacki lewoskrzydłowy Manuel Strlek, doskonale znany z występów w najlepszej polskiej drużynie piłki ręcznej - Barlinek Industria Kielce.

Skandal w meczu Ligi Europejskiej. Zawodnik ruszył do kibiców

Po końcowym gwizdku sędziów doszło do skandalu. Fahrdun Melić, 39-letni prawoskrzydłowy RK Nexe, urodzony w Serbii, był bardzo zdenerwowany.

W momencie, gdy usłyszał, że grupa najbardziej zagorzałych kibiców IK Savehof go wyzywa, to były zawodnik m.in. PSG przeskoczył barierkę i ruszył w ich kierunku. Wszedł na trybunę i wydawało się, że może dojść do rękoczynów. Na szczęście w porę zareagowali jego koledzy z drużyny, powstrzymali go i nie doszło do jeszcze większego skandalu. Melić miał też plunąć w kierunku kibiców.

- Zawodnik ma niewyjaśnione relacje z wcześniejszych wydarzeń w Partil Arenie [wielofunkcyjna hala sportowa w Partille w Szwecji - red.] - pisze portal "Klix.ba".

- Wszyscy ludzie mają jakąś granicę. Moja została przekroczona. Byłem naprawdę wkurzony. Przez 22 lata gry w piłkę ręczną nie przeżyłem czegoś takiego - tłumaczy zawodnik. Co na to fani? - Naszym celem nigdy nie było wywołanie u niego tak mocnej reakcji. Chcieliśmy raczej wytrącić go tylko z równowagi na boisku - mówią w rozmowie ze szwedzkim dziennikiem "Göteborgs-Posten".

Melić grał w reprezentacji Czarnogóry, choć wcześniej chciał występować w Bośni i Hercegowinie. Władze Bośni i Hercegowiny ociągały się jednak z decyzją o załatwieniu formalności związanych z jego występami w tej kadrze i zawodnik ostatecznie przyjął zaproszenie Czarnogóry.

W Lidze Europejskiej w tym sezonie dobrze zaprezentował się Górnik Zabrze. Drużyna prowadzona przez trenera Tomasza Strząbałę, byłego asystenta Bogdana Wenty i Talanta Dujszebajewa w Kielcach, w fazie grupowej w sześciu meczach zajęła drugie miejsce w pierwszej fazie grupowej.

W drugiej fazie grupowej, z udziałem już tylko 16 najlepszych drużyn zabrzanie zajęli czwartą pozycję. Mieli jednak bardzo trudną grupę, bo rywalizowali z francuskim Nantes i dwoma drużynami z najsilniejszej ligi świata - Bundesligi: Rhein-Neckar Lowen oraz Hannoverem-Burgdorf.