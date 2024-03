Media: Polska gospodarzem Euro! Odbierze turniej Rosji

Ponad dwa lata minęły od agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę i od tamtego czasu kolejne imprezy sportowe odbierane są Rosji. Z jednej strony było to wykluczenie Rosjan z baraży do mundialu w Katarze, dzięki czemu Polska od razu zagrała w ich finale ze Szwecją (2:0). Z drugiej to odebranie m.in. organizacji mistrzostw świata w siatkówce w 2022 roku, które ostatecznie odbyły się w Polsce i Słowenii.

Jest jeszcze kilka imprez, które były pierwotnie zaplanowane w Rosji, ale wszystko wskazuje na to, że na pewno tam się nie odbędą. Jedną z nich są mistrzostwa Europy piłkarek ręcznych, które mają odbyć się w 2026 roku. Impreza została przydzielona do organizacji Rosji, ale z racji na trwającą wojnę w Ukrainie nie ma szans, żeby kraj agresora został gospodarzem zawodów tej rangi.

Polska jednym z pięciu współorganizatorów mistrzostw Europy w piłce ręcznej kobiet

Kto więc zorganizuje ME w 2026 roku? Z informacji TVP Sport wynika, że jednym z pięciu współorganizatorów turnieju będzie Polska. Pozostałe cztery kraje to Czechy, Słowacja, Rumunia i Turcja. "To właśnie te kraje zgłosiły swoje kandydatury po tym, jak w lipcu 2023 EHF odebrał Rosji prawo organizacji mistrzostw w związku z agresją na Ukrainę. Polska wyraziła wtedy chęć przejęcia imprezy wspólnie z Czechami. Wspólną kandydaturę wysunęły również Słowacja i Rumunia. Samodzielnie o organizację starała się Turcja" - czytamy.

W nagrodę EHF postanowiła podzielić turniej tak, żeby mecze odbyły się w każdym z krajów. Sam turniej odbędzie się pod koniec 2026 roku, a najważniejsze mecze, czyli półfinały, mecz o brąz i wielki finał zostaną rozegrane w Polsce. Wg TVP Sport w Polsce odbędzie się około 30 spotkań, w których oczywiście nie zabraknie tych, w których będzie można oglądać reprezentację naszego kraju.

Oficjalnie potwierdzenie nowych gospodarzy ME 2026 ma nastąpić w kwietniu bieżącego roku.

Pozostaje mieć nadzieję, że do tego czasu uda się zbudować konkurencją reprezentację Polski. Mistrzostwa Europy w 2022 roku Biało-Czerwone zakończyły na 13. miejscu.