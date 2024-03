Gigant podjął decyzję ws. reprezentanta Polski! Już wszystko jasne

Kamil Syprzak grał w przeszłości w Orlen Wiśle Płock. W 2015 r. dołączył do FC Barcelony Handbol, w której spędził cztery lata. Od 2019 r. jest zawodnikiem PSG i nie zmieni się to w najbliższych latach.

Syprzak na dłużej w PSG

Polski szczypiornista jest gwiazdą zespołu praktycznie od samego początku. Czterokrotnie zdobywał z drużyną z Paryża mistrzostwo Francji, dwa razy wygrał krajowy Puchar, trzy razy docierał do półfinału Ligi Mistrzów. Łącznie w 202 meczach rzucił 511 bramek.

Syprzak cieszy się uznaniem w zespole, ma duże zaufanie trenerów i dyrektorów. Obie strony były w pełni przekonane, że przedłużenie umowy będzie najlepszym możliwym rozwiązaniem dla wszystkich. I tak też się stało. Syprzak pozostanie w PSG do końca czerwca 2027 r. Polak nie ukrywa, że jest zadowolony z tego, jak potoczyły się rozmowy.

- Jestem zachwycony i zaszczycony, że mogę kontynuować moją przygodę w Paris Saint-Germain HB. Zaufanie kierownictwa, personelu i moich kolegów z drużyny wzmocniło moje pragnienie dalszego noszenia czerwono-niebieskiej koszulki. Środowisko w klubie pozwala mi grać najlepszą piłkę ręczną w mojej karierze. Mam wrażenie, że mogę pójść jeszcze dalej w moim rozwoju, aby przyczynić się do przyszłych sukcesów naszego zespołu i sprawić, że nasi kibice będą dumni. Chciałbym im podziękować za ich stałe wsparcie, które popycha nas do bycia zawsze bardziej wydajnymi - powiedział w rozmowie z oficjalnymi mediami paryskiego klubu.

Dyrektor sportowy PSG, legendarny francuski bramkarz Thierry Omeyer stwierdził, że przedłużenie umowy z Syprzakiem pozytywnie wpłynie na cały zespół.

- W ciągu pięciu sezonów Kamil Syprzak stał się istotną częścią naszego składu. Przedłużenie kontraktu jednego z najlepszych zawodników na swojej pozycji o kolejne dwa lata to realna gwarancja satysfakcji i ambicji. Jego wkład i regularność będą nadal decydujące dla naszego kolektywu, którego celem jest co roku błyszczeć we wszystkich zmagań - ocenił.

Kamil Syprzak skończy w lipcu 33 lata.