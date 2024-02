Tak, tak, tak! Wisła Płock zadziwia w LM. 21-letni Polak zagrał mecz życia [WIDEO]

Wisła Płock nadal liczy się w grze o fazę play-off Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. W środę ekipa Xaviego Sabate podtrzymała nadzieje, pokonując we własnej hali francuskie Montpellier. Istne cuda w bramce polskiej ekipy wyprawiał Marcel Jastrzębski i to on poprowadził Wisłę do zwycięstwa. Do końca fazy grupowej pozostały dwie kolejki.

