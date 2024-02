Zawodnik polskiego klubu opuścił areszt. Wiadomo, co dalej

Tuż po zakończeniu mistrzostw Europy w piłce ręcznej, ostatecznie wygranych przez Francję, właśnie w tamtejszych mediach pojawiły się szokujące wieści. Benoit Kounkoud, zawodnik Industrii Kielce został zatrzymany przez policję w Paryżu pod zarzutem usiłowania gwałtu w jednym z klubów nocnych. Skrzydłowy był pijany, więc najpierw trafił do izby wytrzeźwień, a potem został przesłuchany i trafił do aresztu. Do sprawy krótkim komunikatem odniosła się też Industria Kielce, publikując wpis na swojej stronie internetowej.

"W związku z informacjami mediów odnoszącymi się do Benoita Kounkouda, Klub jest w kontakcie z Federacją Francuską i managerem zawodnika, z powagą traktując tę sprawę i jednocześnie potępiając wszelkie zachowania naruszające zasady życia społecznego. Klub po uzyskaniu oficjalnych informacji dotyczących zdarzenia podejmie wszelkie stosowne działania. Do momentu wyjaśnienia sprawa nie będzie komentowana" - przekazała Industria. W przypadku potwierdzenia zarzutów klub może rozwiązać umowę z Francuzem, ważną do 2026 roku.

Gracz polskiego klubu opuścił areszt. Nie przyznaje się do winy

Francuska Agencja Prasowa (AFP) poinformowała, że Kounkoud opuścił paryski areszt po 24 godzinach. Francuz zaprzecza wszystkim zarzutom w tej sprawie. - Śledztwo jest kontynuowane, w szczególności w celu zebrania dalszych dowodów - przekazała prokuratura ze stolicy Francji. - Mój klient został zwolniony z aresztu. Zaprzecza zarzutom i je kwestionuje. Śledztwo trwa - uzupełnił Mario Stasi, który w tej sprawie jest prawnikiem zawodnika.

Francuski Związek Piłki Ręcznej (FF Handball) wydał oficjalny komunikat w mediach społecznościowych, w którym nie chce komentować sprawy do momentu jej wyjaśnienia. "Potwierdzamy swoją determinację w walce z wszelkimi formami przemocy, surowo potępiamy takie akty. Nadal wspieramy wszystkie ofiary przemocy. FF Handball nie jest w stanie komentować sprawy z Kounkoudem na tym etapie i pozostaje uważna w oczekiwaniu na działania, które zostaną podjęte przez odpowiednie organy sądowe" - przekazała federacja.

Kounkoud dołączył do Industrii latem 2022 roku, kiedy to zastąpił Sigvaldiego Gudjonssona. Do tej pory zdobył mistrzostwo Polski z Industrią, dotarł z nią do finału Pucharu Polski, a także zagrał w finale Ligi Mistrzów, przegranym 29:30 z Magdeburgiem. W latach 2014-2022 Kounkoud grał dla Paris Saint-Germain.