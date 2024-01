Mistrz Europy bohaterem skandalu. Polski klub komentuje

W środowy poranek dotarły do nas szokujące wieści z Francji. Benoit Kounkoud, prawoskrzydłowy Industrii Kielce trafił do aresztu z podejrzeniem usiłowania gwałtu na jednej z kobiet w klubie nocnym w Paryżu. Zawodnik został też przesłuchany przez tamtejszą policję. Industria postanowiła odnieść się do sprawy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowym. Jeżeli zawodnikowi zostaną postawione zarzuty, to najpewniej klub rozwiąże z nim kontrakt, ważny do 2026 roku.

