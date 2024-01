Złoto w cieniu krzywdy. "Chciałem w ogóle już nie zagrać w piłkę ręczną"

Piłkarze ręczni Francji w niedzielne popołudnie sięgnęli po czwarte w historii mistrzostwo Europy. W finale po pasjonującym starciu pokonali po dogrywce inną potęgę piłki ręcznej - Danię 33:31. Tym razem najbardziej utytułowana drużyna świata ostatnich lat, nie potrzebowała pomocy sędziów, którą otrzymała w półfinałowym pojedynku ze Szwecją.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Wszyscy eksperci piłki ręcznej grzmią, w jaki sposób Francuzi awansowali do finału. Przede wszystkim zwracają uwagę na bramkę w ostatniej sekundzie Prandiego, zdobytą w bardzo kontrowersyjny sposób. Według wielu fachowców Prandi złamał przepisy, bo oderwał przy rzucie obie nogi.

Trzeba jednak też zwrócić uwagę, że do tej sytuacji w ogóle nie powinno dojść. Chwilę wcześniej, niespełna dwie minuty przed końcem spotkania, sędziowie popełnili bowiem drugi, gigantyczny błąd, który aż tak bardzo nie odbił się echem w mediach. Francuzi mieli atak pozycyjny i wybrany potem MVP turnieju - Nedim Remili podał do swojego kolegi, ale piłka poleciała w aut. Arbitrzy myśleli, że wybili ją Szwedzi, a tymczasem Remili trafił we własną stopę. W efekcie Francuzi mieli piłkę i za chwilę zdobyli kontaktowego gola.

Awans Francuzów w taki sposób jest wielkim absurdem i skandalem. Tomasz Rosiński, były reprezentant Polski po meczu mówił mi, że dawno nie spotkał się z takim oszustwem.

Przyznaję, że w finale mocno trzymałem kciuki za Duńczyków, bo Trójkolorowi zwyczajnie na to złoto nie zasłużyli. Nie zasłużyli, by grać w ogóle w finale. Przy całym szacunku dla wielkiego Nikoli Karabaticia, legendy tej dyscypliny, rozgrywającego ostatnie mistrzostwa Europy w karierze, Francuzi powinni walczyć tylko o brązowy medal. Trudno jednak winić Prandiego i resztę, że skorzystali z olbrzymich nie błędów, a wielbłądów sędziów. Właśnie tutaj trzeba zadać pytanie arbitrom - dlaczego w tak kluczowych sytuacjach nie skorzystali z systemu VAR? W efekcie to oni wypaczyli wynik półfinału.

- Nigdy się nie czułem tak źle. Poczułem, że chcę wracać do domu. Chciałem błyskawicznej zemsty, ale też w ogóle już nie zagrać w piłkę ręczną - mówił Jim Gottfriddson, rozgrywający reprezentacji Szwecji w rozmowie ze szwedzkim SVT Sport.

Absolutnie nie dziwię się gwiazdorowi, że mówił takie słowa. Po takich decyzjach sędziów, w dodatku w półfinale mistrzostw Europy, odechciewa się wszystkiego. Jest mi jego i wszystkich Szwedów bardzo żal. Nie zasłużyli na porażkę w takim stylu.

EHF absolutnie nie powinna tak tego zostawić. Takie historie nie mają prawa się zdarzać na tak prestiżowym turnieju. Może warto zmienić przepisy dotyczące końcówek i systemu VAR? Może warto, by każdy zespół mógł z niego w końcówce skorzystać choć raz? Gdyby tak było w Niemczech, to nie byłoby złota Francji. I tak jednak nie będziemy pamiętać EURO 2024 głównie ze względu na sukces Francuzów i last dance wielkiego Nikoli Karabaticia, a z wielkiego skandalu sędziowskim.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]