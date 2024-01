Jest oficjalna decyzja ws. "gigantycznego skandalu" w półfinale ME

Szwedzkie media rozpisywały się po wczorajszym meczu o skandalu. Zwracano uwagę na to, że sekwencja ruchów, którą zrobił Francuz przy wykonywaniu rzutu wolnego, była niezgodna z przepisami. I z powtórek wydawało się, że mają rację.

REKLAMA

Zobacz wideo Ślepsk Malow Suwałki wygrywa mecz z Katowicami. Mateusz Czunkiewicz o aspiracjach do play-offów

Szwecja złożyła protest. Jest decyzja europejskiej federacji

Bramka Prandiego zdecydowała o konieczności rozgrywania dogrywki. W niej Szwedzi nie grali już na takim poziomie, co wcześniej i przegrali cały mecz 30:34. Niektórzy z nich nie ukrywali jednak wściekłości na sędziego, który nie skorzystał z wideoweryfikacji przy golu Francuza. Szwedzka federacja zdecydowała się złożyć oficjalny protest do Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. Rozpoczęło się oczekiwanie na decyzję.

Jednak już wczoraj szwedzki sędzia Bjorn Ericsson na łamach "Aftonbladet" ostrzegał, żeby nie liczyć na sukces w tej sprawie. - Możesz protestować, bo chcesz coś udowodnić, ale zgodnie z zasadami nie możesz oprotestować decyzji sędziego w sytuacji boiskowej - stwierdził.

I miał rację. Europejska federacja poinformowała w oficjalnym komunikacie, że protest Szwecji został odrzucony. "Po wnikliwej analizie sytuacji, panel ustalił, że korzystanie z technologii VAR leży w gestii sędziów i nie jest obowiązkiem. VAR jest używany tylko wtedy, gdy sędziowie mają poważne wątpliwości co do podjęcia właściwej decyzji lub gdy nie są w stanie prawidłowo ocenić sytuacji. Decyzja o użyciu VAR należy wyłącznie do sędziego VAR lub delegata. (...) Protest zostaje zatem odrzucony jako niedopuszczalny" - czytamy.

Reprezentacja Szwecji ma czas do sobotniego wieczora na odwołanie się od tej decyzji. Nie wydaje się jednak, żeby miało to przynieść jakikolwiek skutek. Już w niedzielę 28 stycznia o godzinie 15:00 zaplanowany jest mecz o trzecie miejsce Szwecja - Niemcy. O godzinie 17:45 rozegrany zostanie finał mistrzostw Europy, w którym reprezentacja Francji zagra z Danią. Zapraszamy do śledzenia relacji z tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]