Będzie finał marzeń na ME w piłce ręcznej. Mistrzowie zagrają z mistrzami

Po niesamowitym, pełnym zwrotów akcji meczu Francja pokonała Szwecją 34:30 w półfinale mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych. Mistrzowie olimpijscy potrzebowali dogrywki do pokonania aktualnych mistrzów Starego Kontynentu, ale udało im się zrewanżować za porażkę w półfinale przed dwoma laty. W drugim półfinale gospodarze turnieju - Niemcy - zmierzyli się z Danią. Nasi zachodni sąsiedzi czekają na medal ME od czasu złota z 2016 roku. Z kolei Duńczycy, jako aktualni mistrzowie świata, ostatni raz po złoto mistrzostw Europy sięgnęli w 2012 roku. Przed dwoma laty musieli zadowolić się brązowym medalem.

Dania przegrywała do przerwy, ale potem pokazała klasę mistrzów świata przeciwko Niemcom

O ile pierwszy półfinał był emocjonalnym rollercoasterem, o tyle drugi był pod tym względem bardziej stabilny. Od początku przebieg meczu można było opisać jako - bramka za bramkę. Co prawda, to Niemcy mieli delikatną przewagę, bo to oni rozpoczęli mecz od prowadzenia. I tak momentami mieli dwubramkową przewagę, co było zasługą m.in. świetnie dysponowanego w bramce Andreasa Wolffa, którego polscy kibice mogą znać z gry dla Industrii Kielce. Ostatecznie do przerwy było 14:12 dla gospodarzy turnieju.

Po przerwie Duńczycy zdecydowali się początkowo rozgrywać akcje w ataku, ściągając bramkarza, a dodając dodatkowego zawodnika w polu. I to przyniosło efekt. W 41. minucie Dania nie tylko odrobiła straty, ale prowadziła 19:17. Pomogła w tym także zmiana w bramce z Niklasa Landina na Emila Nielsena. Kolejne minuty to kontrola wydarzeń na parkiecie przez Duńczyków, którzy na osiem minut przed końcem prowadzili już 25:21. Niemcy w końcówce rzucili się na rywali, ale to było za mało. Dania wygrała 29:26 i zagra w niedzielnym finale mistrzostw Europy.

Niemcy - Dania 26:29

W niedzielę 28 stycznia w Kolonii rozegrane zostaną dwa ostatnie mecze mistrzostw Europy. Tego dnia o godzinie 15:00 Szwecja zmierzy się z Niemcami w meczu o trzecie miejsce. Z kolei o 17:45 Francja zagra z Danią w wielkim finale turnieju w Niemczech. Będzie to okazja dla "Trójkolorowych" za zrewanżowanie się za przegranym przed rokiem finał mistrzostw świata 29:34.

