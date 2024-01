Kosmiczny półfinał ME w piłce ręcznej. Było już 17:11. Potem ten rzut i dogrywka [WIDEO]

Nie można było sobie wymarzyć o wiele lepszego zestawu półfinalistów mistrzostw Europy w Niemczech. W ostatnich meczach w Kolonii zostały reprezentacje gospodarzy - czyli Niemców - mistrzów olimpijskich (Francji), mistrzów świata (Danii) oraz mistrzów Europy (Szwecji). W pierwszym półfinale zmierzyli się Francuzi ze Szwedami.

Obie drużyny na ostatnich trzech wielkich turniejach mierzyły się w półfinale. Na ubiegłorocznych mistrzostwach świata to "Trójkolorowi" wygrali 31:26. Jednak dwa lata temu, na poprzednich ME, Szwedzi zwyciężyli 34:33. W 2021 roku także byli górą w półfinale MŚ, wygrywając tamten mecz 32:26.

Francja rozegrała koncertową pierwszą połowę w półfinale mistrzostw Europy

Sam początek spotkania mógł zwiastować tak wyrównane spotkanie, jak te poprzednie na mistrzostwach Europy. Po niespełna pięciu minutach meczu Szwedzi prowadzili 4:3 i wtedy Francuzi, przy wsparciu bramkarza Samira Bellahcene'a, weszli na kosmiczny poziom gry w obronie. Przez kolejnych blisko dziesięć minut Francuzi rzucili sześć bramek i nie stracili ani jednej. Po kwadransie gry było 10:5 i tę przewagę Francuzi utrzymali do końca pierwszej połowy. Prowadzili 17:11, a Bellahcene obronił osiem z 19 rzutów.

Drugą połowę to Szwedzi zaczęli o wiele lepiej, podrażnieni tym, co wydarzyło się w pierwszej części gry. To oni agresywnie i skutecznie bronili oraz wykorzystywali kontrataki. Po dziewięciu minutach udało im się zniwelować stratę do rywali i był remis 18:18, a Francuzi na trafienie czekali już sześć minut! Z dużej przewagi "Trójkolorowych" nie zostało nic i mecz zaczął się niejako od nowa. A do końca pozostawało 20 minut.

Francuzi awansowali do finału ME w piłce ręcznej po nieprawdopodobnej końcówce

Francuzi otrząsnęli się z tej szalonej pogoni Szwedów i udało im się rzucić trzy bramki z rzędu. Przy wyniku 21:19 dla Francji Andreas Palicka popisał się podwójną paradą. Najpierw obronił rzut karny Hugo Descata, a po chwili dobitkę skrzydłowego Francuzów. To napędziło Szwedów, którzy doprowadzili zaraz do remisu 21:21. W 49. minucie Palicka obronił drugi rzut karny z rzędu, który tym razem wykonywał Kentin Mahe. Na dziesięć minut przed końcem było 22:22. I w 51. minucie to Szwedzi wrócili na prowadzenie 23:22! Chwilę później było już 25:23 dla zawodników ze Skandynawii.

Na niewiele ponad trzy minuty przed końcem Palicka obronił trzeci rzut karny z rzędu przy prowadzeniu Szwedów 25:24! Max Darj zaraz dorzucił bramkę i było dwubramkowe prowadzenie jego reprezentacji. Do końca pozostawało 120 sekund i Francuzi robili, co mogli. Przy wyniku 27:26 dla Szwedów wybiła godzina gry, ale ich rywale mieli rzut wolny. Piłkę wziął Elohim Prandi i w kosmiczny, nieprawdopodobny i tylko sobie znany sposób wpakował piłkę do bramki Palicki! Było po 27 i potrzebna była dogrywka.

Rzut Prandiego ewidentnie podłamał Szwedów, a dał drugi oddech Francuzom, którzy po pierwszej połowie dogrywki prowadzili 30:28. W drugiej tylko dobili całkowicie bezsilnych rywali. Wygrali 33:30, zrewanżowali się za porażkę sprzed dwóch lat i po dziesięciu latach ponownie zagrają w finale mistrzostw Europy.

Francja - Dania 33:30

W drugim półfinale w Kolonii dzisiejszego wieczora Niemcy podejmą Danię. Początek tego spotkania o 20:30. Mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał mistrzostw Europy zostaną rozegrane w niedzielę 28 stycznia.

