W ten scenariusz na ME nikt by nie uwierzył. Ewenement

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej zmierzają w decydującą fazę. Pewny awans do półfinału mają już Francja, Szwecja oraz Dania. Ostatnie miejsce w czołowej czwórce rozstrzygnie się między Niemcami, Węgrami oraz Austrią. Po mistrzostwach Europy poznamy też kolejnych uczestników igrzysk olimpijskich w Paryżu. Obecnie udział zapewniony ma Francja (gospodarz), Dania (aktualny mistrz świata), Japonia (zwycięzca eliminacji w Azji) i Argentyna (zwycięzca Igrzysk Panamerykańskich). W związku z zasadami turniejów kwalifikacyjnych jeszcze w trakcie ME doszło do sporego absurdu.

Istny paradoks. Porażka może dać Chorwatom turniej kwalifikacyjny o igrzyska

"Ofiarą" tego absurdu jest Chorwacja, która zakończyła ostatnie mistrzostwa świata na dziewiątym miejscu. Teraz kadra z Bałkanów może zająć dwunastą pozycję na mistrzostwach Europy. Jeśli Francja i Dania znajdą się w finale turnieju, to awans na igrzyska olimpijskie wywalczy drużyna, która zdobędzie brązowy medal. Chorwacja zagra w ostatnim meczu drugiej fazy z Niemcami. Aby zachować szansę na walkę o tegoroczne igrzyska, Chorwaci nie mogą pokonać naszego zachodniego sąsiada. Dlaczego?

Chodzi tutaj o fakt, że prawo do występu w turnieju kwalifikacyjnym mają zespoły, które na ostatnim mundialu zajęły miejsca 3-8. W tym gronie jest Hiszpania, Szwecja, Niemcy, Norwegia, Egipt oraz Węgry. Szwedzi zagrają w półfinale z Francją, natomiast Niemcy i Węgry są jeszcze w grze o awans. Zdobycie złota mistrzostw Europy - przez jedną z drużyn z grona Szwecja, Niemcy, Węgry - bądź brąz przy okazji finału Francja - Dania daje Chorwacji udział w turnieju kwalifikacyjnym.

Gdyby ten scenariusz się nie ziścił, Chorwacja musiałaby liczyć na to, że Egipt wygra mistrzostwa Afryki - obecnie ta kadra jest w półfinale, gdzie zagra z Tunezją. To jest oczywiście związane z faktem, że Egipt skończył mundial wyżej od Chorwacji (Egipt był siódmy, a Chorwacja dziewiąta). Co by jednak Chorwacja potrzebowała w przypadku wygranej nad Niemcami? Wtedy Austria musiałaby się potknąć w starciu z Islandią.

Jeden z turniejów kwalifikacyjnych, w których może wystąpić Chorwacja, odbywa się w dniach 14-17 marca. W każdym z trzech turniejów kwalifikacyjnych zagrają po cztery reprezentacje, a jedynie po dwa wywalczą awans na igrzyska. Chorwaci wywalczyli trzy medale olimpijskie w piłce ręcznej, odpowiednio dwa złota (Atlanta 1996 i Ateny 2004) oraz jeden brąz (Londyn 2012). W 2021 roku zabrakło ich na turnieju w Tokio, ponieważ odpadli w kwalifikacjach z Portugalią.