Czarny koń znów to zrobił! Ogromna sensacja. Niemcy w tarapatach [WIDEO]

Austria nadzwyczaj dobrze spisuje się na mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych. Już samo to, że dotarła do drugiej fazy, było ogromnym zaskoczeniem. Tymczasem wygląda na to, że nie chce na tym poprzestać i marzą jej się kolejne niespodzianki. Udowodniła to w spotkaniu z Niemcami, gospodarzami turnieju, którzy nie zdołali jej pokonać, choć do samego końca mieli na to szanse. Z pewnością byłoby im o to łatwiej, gdyby nie rewelacyjna postawa austriackiego bramkarza.

