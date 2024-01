Nikola Karabatić pobił rekord wszechczasów ME. Wyprzedził legendę

Tegoroczne mistrzostwa Europy w piłce ręcznej zaczynają wchodzić w decydującą fazę. Na tym etapie turnieju nie brakuje niespodzianek - choćby po rundzie wstępnej odpadła Hiszpania, która celowała w zdobycie złotego medalu. W fazie zasadniczej Norwegia przegrała 32:37 z Portugalią, a Austria pokonała 30:29 Węgry i wyrasta na "czarnego konia" ME. Jednym z głównych kandydatów do triumfu jest Francja, która czeka na mistrzostwo Europy od 2014 roku. Na tym etapie rundy zasadniczej jest liderem grupy 1 dzięki zwycięstwom 33:30 nad Niemcami i 34:32 z Chorwacją.

Karabatić pobił kolejny rekord. Przebił wynik Sigurdssona

Podczas ostatniego spotkania z Chorwacją doszło do historycznego wydarzenia. Nikola Karabatić pobił rekord należący do legendarnego Gudjona Valur Sigurdssona. Francuz został więc najskuteczniejszym strzelcem w historii występów na mistrzostwach Europy. Islandczyk, który zakończył karierę w 2010 roku, rzucił łącznie 288 goli. Po piątym trafieniu w 45. minucie meczu z Chorwacją Karabatić miał już 289 trafień i przeszedł do historii. Wtedy doprowadził do prowadzenia Francji 26:22, a mecz finalnie zakończył się wygraną 34:32.

Warto zaznaczyć, że jeszcze przed turniejem Karabatić miał 279 trafień, a eksperci przeczuwali, że rekord Sigurdssona może ostatecznie zostać pobity. To nie jest też jedyny rekord, który na mistrzostwach Europy ma Karabatić. Zawodnik PSG jest też samodzielnym rekordzistą pod kątem liczby występów podczas europejskiego czempionatu - po spotkaniu z Chorwacją ma łącznie 75 spotkań. Czołową trójkę pod kątem liczby goli na mistrzostwach Europy, po Karabaticiu i Sigurdssonie zamyka Duńczyk Mikkel Hansen z 276 trafieniami.

Karabatić skończy 11 kwietnia 40 lat. Francuz zapowiedział przy starcie rozgrywek, że to będzie jego ostatni sezon w karierze. Jej zwieńczeniem będzie występ na igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w Paryżu.

"Rozpoczynam ostatni zawodowy rok w barwach Paris Saint-Germain, klubu, który tak wiele dla mnie znaczy. Zacząłem postrzegać ten sport jako mój własny i obiecałem sobie, że pewnego dnia zostanę najlepszym graczem na świecie. Przez lata oddawałem swoje serce i duszę temu sportowi, który tak bardzo kocham" - napisał w oficjalnym liście.

Karabatić to absolutna legenda piłki ręcznej. Rozgrywający ma na koncie trzy złota olimpijskie, trzy triumfy w Lidze Mistrzów, cztery mistrzostwach świata i liczne tytuły mistrza Francji, Niemiec czy Hiszpanii. W 2007 roku został wybrany najlepszym szczypiornistą na świecie, a dodatkowo został wyróżniony najwyższym odznaczeniem we Francji, a więc Orderem Narodowym Legii Honorowej.