Znów to zrobili! Czarny koń ME zachwyca. Gol w ostatnich sekundach [WIDEO]

Polscy piłkarze ręczni już po trzech meczach pożegnali się z mistrzostwami Europy w piłce ręcznej. Teraz pozostaje nam się emocjonować rywalizację innych drużyn. Właśnie trwa faza zasadnicza turnieju i podobnie jak w fazie wstępnej nie brakuje niespodzianek. W środę Norwegia nieoczekiwanie przegrała z Portugalią. W czwartek do gry przystąpili Austriacy, którzy już wcześniej sporo namieszali. I jak widać, nie powiedzieli ostatniego słowa.

Czarny koń mistrzostw Europy znów zaszalał. Sensacyjne zwycięstwo

Reprezentacja Austrii poza wicemistrzostwem świata w 1938 r. nigdy wielkich sukcesów nie miała. Na mistrzostwach Europy zadebiutowała dopiero w 2010 r., a jej największym osiągnięciem w imprezie tej rangi było ósme miejsce. Mimo to potrafiła zremisować 33:33 z Hiszpanią - a więc mistrzem Europy sprzed czterech lat i wicemistrzem z poprzedniej edycji. Wcześniej Austriacy pokonali Rumunię i zremisowali z bardzo silną Chorwacją 28:28. Nieoczekiwanie wyszli z grupy, eliminując faworyzowanych Hiszpanów.

W fazie zasadniczej skazywani byli na pożarcie, ale już w pierwszym meczu pokazali, że nie wolno ich skreślać. Ich rywalem była reprezentacja Węgier, która fazę wstępną przeszła z kompletem zwycięstw (pokonała Czarnogórę, Serbię i Islandię) i wydawała się murowanym faworytem. Tymczasem przewagę miała tylko na samym początku, gdy prowadziła 3:0. Austria szybko odrobiła straty, a po pierwszej połowie był remis 17:17. W drugiej mecz toczył się punkt za punkt, ale ostatnie słowo należało do Austrii. Dosłownie w ostatniej akcji bramkę na wagę zwycięstwa rzucił Mykola Bylik i skończyło się wynikiem 30:29.

Austria walczy o półfinał ME. "To niewiarygodne"

W całym meczu Bylik trafił aż osiem razy i był najskuteczniejszym zawodnikiem. Dzięki jego postawie Austriacy zajmują na ten moment drugie miejsce w grupie i mają realną szansę na awans do półfinału. - To niewiarygodne, znowu wygraliśmy. Przed turniejem nie sądziliśmy, że zajdziemy tak daleko, więc teraz jest to dla nas bonus. Chcemy dalej grać, a kiedy wygrywasz takie mecze jak ten, możesz marzyć o wielkich sukcesach - przyznał reprezentant tego kraju Boris Zivkovic w wywiadzie dla EHF.

W drugim meczu tej grupy Francja pokonała Chorwację 34:32 i to ona prowadzi w tabeli. W czwartek Niemcy zagrają jeszcze z Islandią (godz. 20:30).

