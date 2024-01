To koniec potęgi w piłce ręcznej. Wydali wyrok. "Pewien etap dobiegł końca"

Hiszpańscy piłkarze ręczni w ostatnich latach zaliczali się do ścisłej światowej czołówki. Przez to trudno uwierzyć, jak słabo zaprezentowali się na mistrzostwach Europy. Sensacyjny remis z Austrią sprawił, że odpadli już po pierwszej fazie - to przydarzyło im się po raz pierwszy w historii startów w tej imprezie. Hiszpańskie media nie szczędzą zawodnikom krytyki, niektórzy wieszczą wręcz koniec zespołu, który przez lata odniósł znaczące sukcesy. "Zabrakło gry, zabrakło wyników, zabrakło szczęścia" - czytamy.

3 Fot. REUTERS/Kai Pfaffenbach Otwórz galerię Na Gazeta.pl