Gigantyczny skandal. Bomba spadła na polski związek. "Upokorzenie"

Grzegorz Gutkowski to niezwykle znana postać w polskim środowisku piłki ręcznej. Od blisko dekady pracuje w ZPRP, a już w 2016 roku został mianowany na jednego z koordynatorów mistrzostw Europy. Podczas zeszłorocznych mistrzostw świata pełnił za to rolę dyrektora turnieju, natomiast obecnie jest dyrektorem MŚ do lat 21, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce.

Ponadto na co dzień jest Komisarzem ds. Agentów Piłki Ręcznej oraz członkiem ZPRP, w którym zajmuje się sprawami rozwoju piłki ręcznej. Gdyby tego było mało, to zasiada też na stanowisku prezesa Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej i jest bezpośrednim zastępcą prezesa ZPRP Henryka Szczepańskiego.

Jest stanowisko jednej z ofiar skandalu w ZPRP. "Trochę takie śmianie się w twarz"

Gutkowski, który rzekomo obok Sławomira Szmala (obecnie wiceprezesa ds. szkolenia sportowego) miał być kandydatem na prezesa ZPRP w tegorocznych wyborach, został w ostatnich dniach uwikłany w ogromny skandal. TVP Sport poinformowało w piątek, że mężczyzna został oskarżony przez osiem byłych i obecnych pracownic związku o mobbing oraz molestowanie. Błyskawicznie podjęto zatem decyzję o zakończeniu z nim współpracy, choć nadal pozostaje członkiem zarządu. - Trwa procedura. Przed jej końcem nie będę rozmawiał na ten temat - wyjaśnił Szczepański.

We wtorek jedna z poszkodowanych ofiar postanowiła szczerzej wypowiedzieć się o całym incydencie w rozmowie z "Faktem". - Nikt nikomu nie chciał niszczyć kariery ani życia. Można było jednak oczekiwać zajęcia trochę innego stanowiska przez zarząd związku. Nie opowiadam teraz szczegółów, bo czekam tak ja, jak i pozostałe osoby na refleksję ze strony zarządu. (...) Mówiąc szczerze, to trochę takie śmianie się w twarz osobom, które przez dwa lata były upokarzane w pracy. Ta decyzja, która zapadła, wydaje się dalece nieadekwatna i niewystarczająca - powiedziała.

Ofiara oskarża prezesa Szczepańskiego. "Wiedział, że dochodzi do nieakceptowalnych zachowań"

Dodatkowo zdradziła, że o wielu sprawach dużo wcześniej wiedział prezes Szczepański. - To nie jest tak, że prezes niczego nie był świadomy i dowiedział się dopiero przed Nowym Rokiem. Wiedział, że dochodzi do nieakceptowalnych zachowań wobec kobiet. Teraz jest nagranie. Pozycja kobiet w związkach sportowych jest notorycznie marginalizowana. Nawet, teraz gdy jest dowód w postaci nagrania i zeznania ośmiu kobiet, to nie jest wystarczające, by pożegnać się z taką osobą bezpowrotnie - przekazała.

Na koniec wyjaśniła, jakie konkretnie trzeba zastosować rozwiązanie w tej sprawie. - Nawet jeśli nie było chęci zwolnienia dyscyplinarnego, które wydaje się w tej sytuacji jak najbardziej uzasadnione, to można było również oczekiwać od osoby honorowej, że rozwiązując umowę za porozumieniem stron, dojdzie również do rezygnacji z funkcji członka zarządu - podsumowała.

- Taka osoba nie powinna też w przyszłości aplikować na jakiekolwiek stanowisko w strukturach związku przynajmniej tak długo, aż minie czas niezbędny na zapomnienie i być może wybaczenie. To dawałoby bezpieczeństwo kobietom, które pracują w tej instytucji, ale również elementarne poczucie sprawiedliwości. Co więcej, byłby to jasny sygnał, że jakakolwiek dyskryminacja jest nieakceptowana i niedozwolona - zakończyła.