O której mecz Polska - Wyspy Owcze? Gdzie oglądać ME w piłce ręcznej? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej 2024 kończą się dla Polski wyjątkowo nieprzyjemnie. Reprezentacja prowadzona przez Marcina Lijewskiego pożegna się z turniejem po zaledwie trzech rozegranych meczach. Wysokie porażki z Norwegią (21:32) oraz Słowenią (25:32) sprawiły, że nie ma już szans na wyjście z grupy. Choć ostatni mecz z Wyspami Owczymi nie będzie miał dla niej żadnej stawki, nie można go potraktować lekceważąco.

Nasza drużyna mocno nadwyrężyła cierpliwość kibiców, dlatego by zachować twarz, musi odnieść zwycięstwo. A to wcale nie będzie tak łatwo. Wyspy Owcze, choć debiutują w imprezie tej rangi, do tej pory prezentowały się od Polski dużo lepiej. Już w pierwszym starciu ze Słowenią były bliskie zrobienia niespodzianki. Ostatecznie przegrały nieznacznie 29:32. Sensację sprawiły za to dwa dni później, remisując z brązowym medalistą sprzed czterech lat Norwegią 26:26.

Teoretycznie Farerzy cały czas mogą awansować do kolejnej fazy kosztem Norwegii. Wystarczy, że w poniedziałek ograją Polskę, a Norwegia wysoko przegra ze Słowenią. Taki scenariusz byłby jednak dla naszej piłki ręcznej całkowitą kompromitacją.

ME w piłce ręcznej 2024. Polska - Wyspy Owcze. Gdzie i o której godzinie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Mecz Polska - Wyspy Owcze w ramach mistrzostw Europy w piłce ręcznej odbędzie się w poniedziałek 15 stycznia o godz. 18:00 w berlińskiej Mercedes-Benz Arenie. Transmisję tego starcia można obejrzeć na kanałach Metro oraz Eurosport 1, a także w internecie w płatnym serwisie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.